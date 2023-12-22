Потап за кордоном випустив трек "Дощ" та розповів, як надихнувся історією українського військового
Український репер та музичний продюсер Потап і співак з гурту MOZGI Дядя Вадя записали трек про українських захисників, які пройшли складний процес протезування
Новиною Потап поділився в Instagram.
Український музичний продюсер Олексій Потапенко представив спільну з Дядею Вадею з MOZGI пісню "Дощ". Артист, який зараз перебуває в Іспанії, присвятив новий трек українським захисникам.
"На новий трек "Дощ" мене надихнуло знайомство з одним з українських військових, яке переросло в історію цього треку. У літаку з Чикаго, після благодійного заходу в підтримку України, я познайомився з бійцем, який вже пройшов етап протезування і летів до своїх близьких. Ми розговорились з цим хлопцем, він розказав мені, що по поверненню додому, не зважаючи на протез та травму, він планує повертатись у стрій", - переповів Потап.
Він зізнався, що ця безстрашність воїна, його жага продовжувати захищати країну неймовірно надихнули артиста.
"Після цієї зустрічі я і написав пісню "Дощ", вона про цього військового, а також про наших захисників, які пройшли складний процес протезування", - додав Потап.
Потап наразі з осені перебуває в Іспанії. Він розповідав, як підтримує Україну з Барселони.
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