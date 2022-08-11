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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні, - білоруський опозиціонер Латушко
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Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні, - білоруський опозиціонер Латушко

11 серпня, 2022 четвер
12:26
війна з Росією білорусь солдати лукашенко

Ексміністр культури Білорусі, заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що всі демократичні Telegram канали та ЗМІ Білорусі сьогодні приділяють увагу нічним вибухам у районі білоруського аеродрому Зябровка

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білоруські Telegram канали повідомляють, що вибухи у районі білоруського аеродрому Зябровка було чутно опів на першу ночі, а Міністерство оборони Білорусі заявляє, що інцидент стався близько 23:00. Ми бачимо розбіжність в інформації. Лукашенко вже заявляв, якщо будуть погрози з боку України, Білорусь відреагує миттєво та дасть відсіч. Все це маячня, у Лукашенка немає з ким та немає чим давати відсіч. У нього немає боєздатних, мотивованих військових. Він частину озброєння передав РФ. Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні", - наголосив Латушко.

  • В ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи
  • Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що у разі втягнення Білорусі у війну Путін попіклується, щоб білоруська армія намагалася атакувати країну НАТО

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