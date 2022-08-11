Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білоруські Telegram канали повідомляють, що вибухи у районі білоруського аеродрому Зябровка було чутно опів на першу ночі, а Міністерство оборони Білорусі заявляє, що інцидент стався близько 23:00. Ми бачимо розбіжність в інформації. Лукашенко вже заявляв, якщо будуть погрози з боку України, Білорусь відреагує миттєво та дасть відсіч. Все це маячня, у Лукашенка немає з ким та немає чим давати відсіч. У нього немає боєздатних, мотивованих військових. Він частину озброєння передав РФ. Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні", - наголосив Латушко.

В ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що у разі втягнення Білорусі у війну Путін попіклується, щоб білоруська армія намагалася атакувати країну НАТО

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