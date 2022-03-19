Поточні резерви Нацбанку перевищують довоєнні показники завдяки міжнародній допомозі, – заступник голови НБУ
Завдяки міжнародній допомозі міжнародні резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Грошей має вистачити на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю "Forbes Україна".
Україна вже отримала 1,4 млрд доларів від МВФ та перші транші макрофінансової допомоги від ЄС у 300 млн доларів та від Світового банку – 311 млн доларів. До кінця тижня очікується ще 300 млн євро від ЄС у межах другої транзакції за першим траншем. Таким чином, резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни.
"Ми витрачаємо їх на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту. Загалом коштів, які ми вже акумулювали, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці", – розповів Ніколайчук.
Наразі ведуться активні переговори, щоб на базі МВФ створити спеціальний фонд для України, який фінансуватимуть країни G7 та, можливо, доєднаються інші розвинені країни. Цей механізм має стати основним елементом підтримки України в боротьбі з російською агресією.
- Нагадаємо, Офіс президента закликає міжнародний бізнес купувати військові облігації України.
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