Потоплений крейсер "Москва" - кінець міфу про потужну армію Росії. У Кремлі всі билися в істериці, - Клімкін

Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" Еспресо.TV.



"Росіяни сприймають знищення крейсеру "Москва" як внутрішню зраду і нездатність. І те, що ми воюємо разом із Заходом. Для них це більше, ніж символіка. "Москва" - один із найкращих кораблів, який у Росії є, ще з такою гучною назвою. За моєю інформацією, керівництво Росії істерично стрибало після того, як це сталося. Гадаю, Путін миттєво не буде карати, але точно всі у Кремлі отримають", - зазначив Клімкін.



Ексміністр наголосив, що для Росії знищення крейсеру "Москва" - це остаточний кінець міфу про потужну й велику російську армію, яка здатна вести бойові дії з ким завгодно.



"Спочатку вони зазнавали від України поразки на землі й перший раунд війни Путін однозначно програв. Але вони казали, що мають однозначну, майже 100% перевагу в повітрі та на морі. На морі цей міф зруйнований, у повітрі він також не працює. Для Росії це більше, ніж ляпас, це удар під дих", - зауважив Павло Клімкін.



Дипломат додав, що політики та аналітики у всьому світі сумніваються у величі армії Росії, а Індія навіть відмовилася купувати російські гелікоптери. На думку Клімкіна світ більше не вірить, що російська зброя найкраща й армія Росії - 2-га у світі.

Нагадаємо, російські моряки, яким вдалося вижити на затонулому крейсері "Москва" зв’язуються із родичами та розповідають, що насправді українська ракета поцілили в корабель, а не як каже російська пропаганда, що це був "вибух боєприпасів".

У мережі опубліковані світлини, на яких, за даними авторів, зображений палаючий російський крейсер "Москва" після попадання в нього українських протикорабельних ракет.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що російський крейсер "Москва" було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".