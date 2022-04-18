Потоплений крейсер "Москва" - кінець міфу про потужну армію Росії. У Кремлі всі билися в істериці, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що потоплений крейсер "Москва" є кінцем, остаточним розвінчуванням міфу про потужну армію Росії, а в Кремлі від цієї новини всі билися в істериці
Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" Еспресо.TV.
"Росіяни сприймають знищення крейсеру "Москва" як внутрішню зраду і нездатність. І те, що ми воюємо разом із Заходом. Для них це більше, ніж символіка. "Москва" - один із найкращих кораблів, який у Росії є, ще з такою гучною назвою. За моєю інформацією, керівництво Росії істерично стрибало після того, як це сталося. Гадаю, Путін миттєво не буде карати, але точно всі у Кремлі отримають", - зазначив Клімкін.
Ексміністр наголосив, що для Росії знищення крейсеру "Москва" - це остаточний кінець міфу про потужну й велику російську армію, яка здатна вести бойові дії з ким завгодно.
"Спочатку вони зазнавали від України поразки на землі й перший раунд війни Путін однозначно програв. Але вони казали, що мають однозначну, майже 100% перевагу в повітрі та на морі. На морі цей міф зруйнований, у повітрі він також не працює. Для Росії це більше, ніж ляпас, це удар під дих", - зауважив Павло Клімкін.
Дипломат додав, що політики та аналітики у всьому світі сумніваються у величі армії Росії, а Індія навіть відмовилася купувати російські гелікоптери. На думку Клімкіна світ більше не вірить, що російська зброя найкраща й армія Росії - 2-га у світі.
- Нагадаємо, російські моряки, яким вдалося вижити на затонулому крейсері "Москва" зв’язуються із родичами та розповідають, що насправді українська ракета поцілили в корабель, а не як каже російська пропаганда, що це був "вибух боєприпасів".
- У мережі опубліковані світлини, на яких, за даними авторів, зображений палаючий російський крейсер "Москва" після попадання в нього українських протикорабельних ракет.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що російський крейсер "Москва" було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".
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