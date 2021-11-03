"Потрібно об'єднуватися проти проблеми, а не сіяти страх і плітки": Скалецька про акції "антивакцинаторів"

Таку думку Скалецька висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Ми маємо розуміти, що "антивакцинаторів" дуже мало. Загалом це 1-2% населення. Це такі ж самі люди, які проти того, щоб платити податки, або військовий збір. Але, якщо говорити про заходи держави в популяризації вакцинації, то вони є досить маніпулятивні. Держава не робить нічого для того, щоб об'єднати населення проти спільної проблеми. Проблема епідемії коронавірусу не є вигаданою, оскільки всі бачать статистику та переповнені лікарні", - сказала Скалецька.



Ексміністр зазначила, що людям, які розмірковують, чи треба вакцинуватися, потрібно допомогти прийняти правильне рішення.



"Люди, які вагаються вакцинуватись, але розуміють, що потрібно це робити для спільної безпеки, потрібно знаходити додаткові аргументи. Потрібно об'єднувати зусилля проти спільної проблеми, а не сіяти страх та паніку серед суспільства. Акції "антивакцинаторів" є маніпуляцією та сіянням пліток і чуток", - сказала Скалецька.



На думку Скалецької, для того, щоб прискорити вакцинацію населення від COVID-19, потрібно більше використовувати мобільні бригади, які здійснюють колективну вакцинацію. Ексміністр зазначила, що це можуть бути не тільки підприємства, але й цілі житлові мікрорайони, невеликі міста і села.

Нагадаємо, 3 листопада під Верховною Радою пройшов мітинг "антивакцинаторів". Протестувальники вимагали скасувати карантинні обмеження та положення про COVID-документи.