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Потрібно покарати не лише Гогілашвілі, а й усіх причетних до його призначення, - Княжицький

14 грудня, 2021 вiвторок
15:37
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що за конфлікт ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі із поліцейським в зоні ООС слід покарати не лише його, а й усіх причетний до його призначення

Про це Княжицький сказав у ефірі Еспресо.TV.

"Так, як вів себе Гогілашвілі зі своїми підлеглими, - це хамство, неприпустиме для такої високої посади. Але так само таку посаду не може займати громадянин країни-агресора, навіть якщо його дружина допомагає Зеленському. До того ж, у пресі з'явилася інформація, що Гогілашвілі мав судимість. Очевидно, що це не просто злочин, це повний абсурд. Колись Хілларі Клінтон не стала президентом лише через те, що відправила декілька листів зі своєї приватної електронної скриньки, які стосуються держави. А тут у нас на високих відповідальних посадах працюють громадяни Російської Федерації", - сказав Княжицький.

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На думку нардепа, саме такі інциденти доводять державу до інституційного розвалу, а відповідальність у даному випадку має понести не лише Гогілашвілі, а й люди, які допускають такі призначенні.

"Потрібно покарати всіх, хто був причетний до його призначення, а також до інших порушень, які шкодять не лише українському законодавсту, а загалом національній безпеці. Оскільки люди без вищої освіти та з паспортом громадянина країни-агресора не повинні працювати у таких відповідальних державних інституціях", - додав Княжицький.

  • Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.
  • Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
  • Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
  • 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
  • Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.
  • Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
  • За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
  • 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
  • Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
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Микола Княжицький
МВС
призначення
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