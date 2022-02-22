Потрібно розірвати дипвідносини з державами, які визнають "Л/ДНР", - голова зовнішньополітичного комітету Ради Мережко

Про це він сказав у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можливий розрив дипломатичних відносин із Росією, передає Еспресо.Tv.



"Я особисто схиляюся до того, що потрібно розірвати дипломатичні відносини (з Росією, - ред.). Більше того, я вважаю, що потрібно розірвати дипломатичні відносини з тими державами, які визнають, які готові визнати так звані ЛНР/ДНР. Є вже такі держави, які, на жаль, висловили свою позицію з цього питання", - уточнив Мережко.



Також він зазначив, що рішення щодо розриву дипломатичних відносин має залишатися у віданні президента України та Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, що високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, у якій закликав РФ відмовитися від визнання "Л/ДНР".

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що дії Росії на Донбасі, зокрема визнання "Л/ДНР", можуть негативно вплинути на реалізацію великого спільного проєкту.