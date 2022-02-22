Визнання "Л/ДНР" Росією можуть негативно вплинути на спільний ядерний проєкт, - президент Фінляндії

Про це повідомляє Reuters.



Очільник Фінляндії вирішив не коментувати ситуацію навколо України, проте заявив, що дії РФ можуть позначитися на безпеці спільного ядерного проєкту.



"Безпека, безумовно, буде одним з факторів перевірки", - заявив Нійністе.



За його словами, уряд Фінляндії прийме остаточне рішення про будівництво незабаром.



Як відомо, Фінська АЕС є спільним проєктом консорціуму фінських комунальних підприємств і "Росатому", якому належить 34% акцій.

Нагадаємо, що тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що санкції проти Росії за визнання нею "ЛНР" та "ДНР" були не єдиними, які США введуть проти РФ.

22 лютого міністри закордонних справ ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії на тлі визнання Кремлем "ДНР" та "ЛНР".