В ЄС оприлюднили список санкцій проти Росії, які розглянуть сьогодні у зв'язку з визнанням Путіним ОРДЛО

Про це йдеться у заяві голів Європейської ради та Європейської комісії Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн.



Вони назвали "незаконним і неприйнятним" визнання Москвою незалежність "ДНР" і "ЛНР" та заявили, що ці дії порушують міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов’язання Росії та ще більше посилюють кризу.



Сьогодні о 16:00 відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС під головуванням Верховного представника, після якої буде офіційно представлений перший пакет санкцій.



Пакет містить пропозиції:

ввести санкції проти тих, хто був причетний до незаконного рішення;

накласти обмеження на банки, які фінансують російські військові та інші операції на цих територіях;

обмежити можливість російської держави та уряду отримати доступ до капіталу та фінансових ринків і послуг ЄС, обмежити фінансування войовничої та агресивної політики;

обмежити торгівлю з двома самопроголошеними "республіками" та ЄС, щоб гарантувати, що відповідальні особи чітко відчувають економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій;

також ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо це буде потрібно у світлі подальших подій.

"Союз залишається в повній солідарності з Україною та об’єднаний у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності. Ми стоїмо поруч і будемо підтримувати Україну та її народ", - наголошується у заяві.