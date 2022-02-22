В ЄС оприлюднили список санкцій проти Росії, які розглянуть сьогодні у зв'язку з визнанням Путіним ОРДЛО
22 лютого міністри закордонних справ ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії на тлі визнання Кремлем "ДНР" та "ЛНР"
Про це йдеться у заяві голів Європейської ради та Європейської комісії Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн.
Вони назвали "незаконним і неприйнятним" визнання Москвою незалежність "ДНР" і "ЛНР" та заявили, що ці дії порушують міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов’язання Росії та ще більше посилюють кризу.
Сьогодні о 16:00 відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС під головуванням Верховного представника, після якої буде офіційно представлений перший пакет санкцій.
Пакет містить пропозиції:
- ввести санкції проти тих, хто був причетний до незаконного рішення;
- накласти обмеження на банки, які фінансують російські військові та інші операції на цих територіях;
- обмежити можливість російської держави та уряду отримати доступ до капіталу та фінансових ринків і послуг ЄС, обмежити фінансування войовничої та агресивної політики;
- обмежити торгівлю з двома самопроголошеними "республіками" та ЄС, щоб гарантувати, що відповідальні особи чітко відчувають економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій;
- також ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо це буде потрібно у світлі подальших подій.
"Союз залишається в повній солідарності з Україною та об’єднаний у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності. Ми стоїмо поруч і будемо підтримувати Україну та її народ", - наголошується у заяві.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
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