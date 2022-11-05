Потяг з КНДР вирушив до РФ після заяви США про постачання боєприпасів, - Reuters
Потяг перетнув кордон з Північної Кореї в Росію в п'ятницю, 4 листопада, через два дні після того, як США заявили, що мають інформацію, яка вказує на те, що Пхеньян таємно постачає Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні
Про це повідомило видання Reuters, з посиланням на вашингтонський аналітичний центр 38 North.
Відомо, що проєкт 38 North, який відстежує події в Північній Кореї, заявив, що такий рух потягів спостерігається на маршруті вперше за останні кілька років, хоча російська ветеринарна служба повідомила в середу, що потяг перетнув кордон з Північною Кореєю, перевозячи коней.
"Неможливо визначити ціль поїзда по знімках, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї в Росію і загального очікування відновлення торгівлі між двома країнами", - йдеться в повідомленні 38 North.
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Окрім цього, за інформацією, Північна Корея закрила 800-метровий міст дружби Туманган (Корейсько-російський міст дружби), єдиний наземний зв'язок між країнами, в лютому 2020 року під час пандемії COVID-19.
У повідомленні також йдеться, що о 10:24 за місцевим часом (01:24 за Гринвічем) на корейській стороні кордону було видно три вагони, а о 13:10 за місцевим часом (04:10 за Гринвічем) вони опинилися на території Росії за локомотивом, приблизно за 200 метрів від кінця залізничного мосту.
О 14:29 локомотив і три вагони було видно на коліях на російській станції Хасан, приблизно за 2 км від кордону, а три менші криті вагони, або, можливо, контейнери на платформах, були припарковані поряд з новоприбулим потягом на сусідній колії.
- Станом на 2 листопада було відомо, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорці.
- 3 листопада стало відомо, що Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї Росії, зокрема й додаткові санкції.
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