Потяги Укрзалізниці східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



"Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями", - йдеться у повідомленні.



Укрзалізниця просить пасажирів слідкувати за офіційною інформацією в Telegram-каналі та на вокзалах. Також прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення.

