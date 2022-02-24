Потяги Укрзалізниці східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки
Укрзалізниця повідомляє, що усі потяги до та зі столиці курсують за графіком, потяги у східному напрямку можуть зупинятися з міркувань безпеки
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями", - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця просить пасажирів слідкувати за офіційною інформацією в Telegram-каналі та на вокзалах. Також прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення.
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