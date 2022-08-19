Повернення податків на пальне пройде для споживача непомітно, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн

Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в ефірі Еспресо.

"Треба нагадати, що в березні акцизи були скасовані на всі види пального. Ставка ПДВ була знижена з 20% до 7%. Коли в березні ціна на нафту була $140\барель - це була дуже серйозна підтримка для споживача, оскільки податки складали 10-12 грн і на цю суму вдалось ціни знизити. Сьогодні ціна на нафту $90-92\барель і логіка держави така: "Ми допомогли вам у тяжкий момент в березні, зараз держава вимушена звернутися до вас, щоб відновити частково оподаткування, бо ситуація з фінансами добре відома", - сказав він.

На думку експерта, зараз гарний момент для цього.

"Ціна падає, падає закупівельна вартість, а додавання податку пройде для споживача непомітно, оскільки зростання цін на заправках не відбудеться", - підсумував Куюн.