Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

Народна депутатка України прокоментувала законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 29 травня про скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП певних груп та відновлення перевірок бізнесу.

"На жаль, у Верховній Раді проголосували за цей законопроєкт 227 голосів. Я особисто була категорично проти цього ухвалення. Вважаю, що такі речі не можна робити у розпал воєнного стану, тим більше коли бізнес виживає. Починаючи з податків, перевірок та закінчуючи обліком чоловіків, які працюють у бізнесі, територіальними центрами комплектації, на мою думку, це буде колапс у системі через декілька місяців. Це буде знищення малого та середнього бізнесу, на якому тримається зараз вся Україна", - сказала Соломія Бобровська.

Бобровська додала, що замість того, щоб поповнювати бюджет, ми руйнуємо малий та середній бізнес.

"Хочу сподіватися, що до другого читання щось зміниться, але, на жаль, надій мало. Важко коментувати таке рішення Верховної Ради. Я вважаю, що це постріл собі у ногу. Так не поводять себе з людьми, які приносять гроші у бюджет", - підсумувала нардепка.