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Головна Культура Повернення в Гоґвортс: HBO випустила тизер спецепізоду "Гаррі Поттера"

Повернення в Гоґвортс: HBO випустила тизер спецепізоду "Гаррі Поттера"

6 грудня, 2021 понедiлок
12:38
Культура

Компанія HBO Max оприлюднила тизер спецепізоду "Гаррі Поттера", присвяченого 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Тизер опублікувала HBO Max на своєму YouTube-каналі.

Перший фільм - "Гаррі Поттер і філософський камінь" - з'явився в прокаті США 16 листопада 2001 року. Його зняв Кріс Коламбус, який також був режисером двох частин "Один удома".

У свою чергу спецепізод, присвячений 20-річному ювілею виходу частини "Гаррі Поттер і філософський камінь", матиме назву "Повернення в Гоґвортс". У ньому зокрема знялися Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грінт, Том Фелтон, Меттью Льюіс, Гері Олдмен, Хелена Бонем Картер.

У тизері видно, як герої отримують запрошення до Гоґвортсу.

Письменниця й авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг участі у зйомках не брала. Це пов'язано з її неоднозначними заявами про трансгендерних персон.
 

  • Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що HBO Max 1 січня 2022 року покаже спеціальний епізод фільму "Гаррі Поттер".

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Гаррі Поттер
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