Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.

"На 60% загальний бюджет України фінансується коштом наших партнерів. Минулого року Міноборони мало ще пострадянські запаси устаткування та обладнання для користування. Станом на зараз, ми у більшій частині переходимо на закупівлю сучасних боєприпасів, обладнання, озброєння закордоном. Відповідно, це потребує додаткового фінансування і у нас буде зростання витрат по лінії Міноборони. Будь-яке збільшення витрат все одно має бути погоджене з західними партнерами. Так само і фінансування цих виплат по 30 тис. грн повинне бути погоджене з ними в тому чи іншому вигляді. Потім доголосовано це питання у змінах до бюджету", - вважає нардеп.