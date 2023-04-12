Повернення виплат по 30 тис. грн військовим має бути погоджено із західними партнерами, - нардеп Дунда
Будь-яке збільшення витрат бюджету має бути погодження з західними партнерами, бо вони його фінансують на мінімум половину
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.
"На 60% загальний бюджет України фінансується коштом наших партнерів. Минулого року Міноборони мало ще пострадянські запаси устаткування та обладнання для користування. Станом на зараз, ми у більшій частині переходимо на закупівлю сучасних боєприпасів, обладнання, озброєння закордоном. Відповідно, це потребує додаткового фінансування і у нас буде зростання витрат по лінії Міноборони. Будь-яке збільшення витрат все одно має бути погоджене з західними партнерами. Так само і фінансування цих виплат по 30 тис. грн повинне бути погоджене з ними в тому чи іншому вигляді. Потім доголосовано це питання у змінах до бюджету", - вважає нардеп.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським.
- 11 квітня нардеп від Голосу Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом законопроєкту про повернення військовослужбовцям доплати у розмірі 30 тисяч грн..
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.07
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе