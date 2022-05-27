Про це Бутусов написав у facebook.

"Я розумію, що таким чином мені вирішили помститись за замітки про відповідальність влади за підготовку до війни та про загрозливу ситуацію на Донбасі. Усі воїни на фронті чудово розуміють, що ніяких секретів я у своїх постах не викладав, а навпаки сприяв вирішенню кількох загрозливих ситуацій. В тому числі завдяки особистій присутності. Людям на фронті потрібна правда, підтримувати їх треба особистою присутністю на передовій там, де небезпечно, та розумінням реальних проблем", - написав він.

Журналіст вважає такі дії помстою та намаганням усунути його від об’єктивного висвітлення ситуації. Бутусов вимагає від керівництва ОП переглянути свої вказівки і скасувати розпорядження.

"Інакше я повернусь з фронту для висвітлення політичної ситуації, і витрачу час на демонстрацію ваших численних помилок та бездіяльності. Я про офіс нічого не писав три місяці, і бачу, вам здалось, що вас тут хтось лякається. Війна - це більш важлива справа зараз ніж політика, але якщо ви негайно не відміните свою ганебну вказівку, то я почну дещо писати про політику теж, і займусь тими, хто не вилазить три місяці з бункеру та з кабінету, та заважає висвітлювати війну там, де вона відчувається найважче. Звичайно, інформації у мене з фронту менше не стане, але буде більше часу на аналітику", - додав він.

Нардепка від "Слуги Народу" Мар'яна Безугла зажадала "перезавантаження" СБУ в разі, якщо відомство нічого не зробить щодо журналіста Юрія Бутусова.

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