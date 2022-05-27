Повернусь з фронту і займусь тими, хто не вилазить з бункера": Бутусов звинуватив ОП у забороні йому перебувати на передовій
Офіс президента дав вказівку, яка забороняє Юрію Бутусову відвідувати військові частини на передовій. Журналіст перебуває на Донбасі та записує інтерв'ю із українськими воїнами
Про це Бутусов написав у facebook.
"Я розумію, що таким чином мені вирішили помститись за замітки про відповідальність влади за підготовку до війни та про загрозливу ситуацію на Донбасі. Усі воїни на фронті чудово розуміють, що ніяких секретів я у своїх постах не викладав, а навпаки сприяв вирішенню кількох загрозливих ситуацій. В тому числі завдяки особистій присутності. Людям на фронті потрібна правда, підтримувати їх треба особистою присутністю на передовій там, де небезпечно, та розумінням реальних проблем", - написав він.
Журналіст вважає такі дії помстою та намаганням усунути його від об’єктивного висвітлення ситуації. Бутусов вимагає від керівництва ОП переглянути свої вказівки і скасувати розпорядження.
"Інакше я повернусь з фронту для висвітлення політичної ситуації, і витрачу час на демонстрацію ваших численних помилок та бездіяльності. Я про офіс нічого не писав три місяці, і бачу, вам здалось, що вас тут хтось лякається. Війна - це більш важлива справа зараз ніж політика, але якщо ви негайно не відміните свою ганебну вказівку, то я почну дещо писати про політику теж, і займусь тими, хто не вилазить три місяці з бункеру та з кабінету, та заважає висвітлювати війну там, де вона відчувається найважче. Звичайно, інформації у мене з фронту менше не стане, але буде більше часу на аналітику", - додав він.
- Нардепка від "Слуги Народу" Мар'яна Безугла зажадала "перезавантаження" СБУ в разі, якщо відомство нічого не зробить щодо журналіста Юрія Бутусова.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.81
Купівля 34.81Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.69Продаж 38.22
- Актуальне
- Важливе