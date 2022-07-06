Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Українець у телеграмі повідомляв росіянам про місця розміщення та пересування особистого складу й військової техніки ЗСУ та Нацгвардії у Дніпропетровській області. Так, 25 - 27 травня через інтернет-зв'язок він передав розташування двох військових частин на Дніпропетровщині та кількість техніки, коригуючи ворожі обстріли.

Під час обшуку в оселі підозрюваного знайшли гранату.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Його затримали й обрали як запобіжний захід тримання під вартою. Зараз триває досудове роззслідування.

2 липня в Києві схопили директорку школи, яка здавала РФ позиції ЗСУ за обіцянку зробити її "міністром освіти".

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