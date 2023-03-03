Повітряні сили знищили російський бомбардувальник Су-34

Про це повідомили в telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Повідомляється, що 3 березня 2023 року в районі Єнакієво, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію!", - додається у дописі.

Зокрема в telegram-каналі видання УНІАН опублікувало відео збиття Су-24. Додається також, що місцева "влада" повідомила, що літак був збитий, а пілоти встигли катапультуватися.