Повітряні сили знищили російський бомбардувальник Су-34
Повітряні сили Збройних Сил України збили російський бомбардувальник Су-34
Про це повідомили в telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних Сил України.
Повідомляється, що 3 березня 2023 року в районі Єнакієво, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
"Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію!", - додається у дописі.
Зокрема в telegram-каналі видання УНІАН опублікувало відео збиття Су-24. Додається також, що місцева "влада" повідомила, що літак був збитий, а пілоти встигли катапультуватися.
- Станом на 2 березня було відомо, що російська армія втратила в Україні майже 10 тисяч одиниць техніки, що втричі більше, ніж ЗСУ - найбільше танків та БМП.
- 3 березня повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 151,3 тис. військових, 3405 танків, 2061 дрон, 301 літак і 289 гелікоптерів.
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