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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ за добу ліквідували 765 російських військових, літак, гелікоптер і 8 танків

3 березня, 2023 п'ятниця
08:05
війна з Росією Збитий російський літак

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 151,3 військових, 3405 танків, 2061 дрон, 301 літак і 289 гелікоптерів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року армія РФ втратила:

  • особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб,
  • танків ‒ 3405 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2402 (+4) од,
  • РСЗВ – 484 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 301 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Остаточні втрати противника уточнюються.

  • Прикордонники відбили атаки росіян у Бахмуті, ліквідовано до 10 вагнерівців
  • Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.  

Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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