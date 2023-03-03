ЗСУ за добу ліквідували 765 російських військових, літак, гелікоптер і 8 танків
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 151,3 військових, 3405 танків, 2061 дрон, 301 літак і 289 гелікоптерів
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року армія РФ втратила:
- особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб,
- танків ‒ 3405 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
- артилерійських систем – 2402 (+4) од,
- РСЗВ – 484 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 301 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Остаточні втрати противника уточнюються.
- Прикордонники відбили атаки росіян у Бахмуті, ліквідовано до 10 вагнерівців
- Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
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