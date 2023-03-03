Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року армія РФ втратила:

особового складу ‒ близько 151 370 (+765) осіб,

танків ‒ 3405 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,

артилерійських систем – 2402 (+4) од,

РСЗВ – 484 (+4) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 301 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Остаточні втрати противника уточнюються.