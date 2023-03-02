Втричі більше, ніж ЗСУ: в Oryx підрахували, скільки техніки РФ втратила за рік війни Україна
Російська армія втратила в Україні майже 10 тисяч одиниць техніки, що втричі більше, ніж ЗСУ - найбільше танків та БМП
Інформацію про це аналітики Oryx опублікували в Twitter.
Загальні втрати ЗС РФ становлять 9441 одиницю військової техніки, включаючи танки, літаки, БТР, РСЗВ тощо. З них 6007 було знищено та понад 2700 захоплено ЗСУ, решту — пошкоджено або кинуто.
Втрати України становлять близько 3000 одиниць техніки.
Так, за рік війни Росія втратила:
- Танки: майже 1800 одиниць, а Україна – трохи більше за 450.
- БМП (IFV): росіяни втратили понад 2100 од, а українці – 500.
- AFV (інші броньовані машини): Росія втратила майже 800 одиниць, а Україна – трохи менш як 300.
- БТР (APC): Росія втратила 300 одиниць, а Збройні сили України приблизно 220.
- IMV (бронеавтомобілі): більше такої техніки втратили ми – майже 300 одиниць, а росіяни приблизно на сотню менше – 200.
- Центри управління: українці знищили понад 200 командних постів ворога, а РФ вдарила приблизно по 10 таких постах ЗСУ.
- Інженерні споруди: майже 300 знищених у росіян та приблизно 50 – в українців.
- Буксирована артилерія: у РФ приблизно мінус 280 од, а ЗСУ втратили 100 од.
- Самохідна артилерія: у росіян мінус 350 одиниць, у ЗСУ мінус – 110 од.
- РСЗВ (MLRS): Росія втратила майже 200 одиниць, а Україна – приблизно 40.
- Втрачених літаків з обох сторін аналітики Oryx нарахували майже однакову кількість – менше сотні що в України, що в Росії.
- Гелікоптерів Україна втратила приблизно 20 од., а Росія – приблизно 90.
Нідерландський проєкт Oryx веде підрахунок за опублікованими у відкритому доступі фото та відео.
- Нагадаємо, на початку лютого аналітики Oryx повідомляли, що Росія втратила в Україні до 1 тис. танків, що становить половину її арсеналу.
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