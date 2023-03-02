Інформацію про це аналітики Oryx опублікували в Twitter.

Загальні втрати ЗС РФ становлять 9441 одиницю військової техніки, включаючи танки, літаки, БТР, РСЗВ тощо. З них 6007 було знищено та понад 2700 захоплено ЗСУ, решту — пошкоджено або кинуто.

Втрати України становлять близько 3000 одиниць техніки.

Так, за рік війни Росія втратила:

Танки: майже 1800 одиниць, а Україна – трохи більше за 450.

БМП (IFV): росіяни втратили понад 2100 од, а українці – 500.

AFV (інші броньовані машини): Росія втратила майже 800 одиниць, а Україна – трохи менш як 300.

БТР (APC): Росія втратила 300 одиниць, а Збройні сили України приблизно 220.

IMV (бронеавтомобілі): більше такої техніки втратили ми – майже 300 одиниць, а росіяни приблизно на сотню менше – 200.

Центри управління: українці знищили понад 200 командних постів ворога, а РФ вдарила приблизно по 10 таких постах ЗСУ.

Інженерні споруди: майже 300 знищених у росіян та приблизно 50 – в українців.

Буксирована артилерія: у РФ приблизно мінус 280 од, а ЗСУ втратили 100 од.

Самохідна артилерія: у росіян мінус 350 одиниць, у ЗСУ мінус – 110 од.

РСЗВ (MLRS): Росія втратила майже 200 одиниць, а Україна – приблизно 40.

Втрачених літаків з обох сторін аналітики Oryx нарахували майже однакову кількість – менше сотні що в України, що в Росії.

Гелікоптерів Україна втратила приблизно 20 од., а Росія – приблизно 90.

Нідерландський проєкт Oryx веде підрахунок за опублікованими у відкритому доступі фото та відео.