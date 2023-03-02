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Втричі більше, ніж ЗСУ: в Oryx підрахували, скільки техніки РФ втратила за рік війни Україна

2 березня, 2023 четвер
02:11
війна з Росією техніка окупантів

Російська армія втратила в Україні майже 10 тисяч одиниць техніки, що втричі більше, ніж ЗСУ - найбільше танків та БМП

Інформацію про це аналітики Oryx опублікували в Twitter.

Загальні втрати ЗС РФ становлять 9441 одиницю військової техніки, включаючи танки, літаки, БТР, РСЗВ тощо. З них 6007 було знищено та понад 2700 захоплено ЗСУ, решту — пошкоджено або кинуто.

Втрати України становлять близько 3000 одиниць техніки.

Так, за рік війни Росія втратила:

  • Танки: майже 1800 одиниць, а Україна – трохи більше за 450.
  • БМП (IFV): росіяни втратили понад 2100 од, а українці – 500.
  • AFV (інші броньовані машини): Росія втратила майже 800 одиниць, а Україна – трохи менш як 300.
  • БТР (APC): Росія втратила 300 одиниць, а Збройні сили України приблизно 220.
  • IMV (бронеавтомобілі): більше такої техніки втратили ми – майже 300 одиниць, а росіяни приблизно на сотню менше – 200.
  • Центри управління: українці знищили понад 200 командних постів ворога, а РФ вдарила приблизно по 10 таких постах ЗСУ.
  • Інженерні споруди: майже 300 знищених у росіян та приблизно 50 – в українців.
  • Буксирована артилерія: у РФ приблизно мінус 280 од, а ЗСУ втратили 100 од.
  • Самохідна артилерія: у росіян мінус 350 одиниць, у ЗСУ мінус – 110 од.
  • РСЗВ (MLRS): Росія втратила майже 200 одиниць, а Україна – приблизно 40.
  • Втрачених літаків з обох сторін аналітики Oryx нарахували майже однакову кількість – менше сотні що в України, що в Росії.
  • Гелікоптерів Україна втратила приблизно 20 од., а Росія – приблизно 90.

Нідерландський проєкт Oryx веде підрахунок за опублікованими у відкритому доступі фото та відео.

  • Нагадаємо, на початку лютого аналітики Oryx повідомляли, що Росія втратила в Україні до 1 тис. танків, що становить половину її арсеналу.
втрати окупантів
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