Про це пише CNN зі посиланням на дані моніторингової групи Oryx.

Так, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить не менше тисячі одиниць. З них 544 російські танки були захоплені українськими військами, 79 було пошкоджено і 65 покинуто. Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально.

"Росія розпочала війну, маючи близько 3000 справних танків… Тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) придатних для використання танків", - сказав він.

Крім того, за підрахунками Oryx, понад 500 танків, які захопили ЗСУ, повністю покривають втрати в 459 одиниць.