Росія втратила в Україні до 1 тис. танків, що становить половину її арсеналу, - CNN
Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила до тисячі танків, що становить половину арсеналу, який вона мала до 24 лютого 2022 року
Про це пише CNN зі посиланням на дані моніторингової групи Oryx.
Так, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить не менше тисячі одиниць. З них 544 російські танки були захоплені українськими військами, 79 було пошкоджено і 65 покинуто. Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально.
"Росія розпочала війну, маючи близько 3000 справних танків… Тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) придатних для використання танків", - сказав він.
Крім того, за підрахунками Oryx, понад 500 танків, які захопили ЗСУ, повністю покривають втрати в 459 одиниць.
- Раніше видання Foreign Policy повідомило, що для нового наступу Росія підготувала значно більші сили, аніж рік тому.
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