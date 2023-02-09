Про це пише видання Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника на умовах анонімності.

"Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак", - йдеться у статті.

За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських військ в Україні перевищила 300 000 осіб.

Наразі російська присутність в Україні значно перевищує сили вторгнення, які президент Росії Володимир Путін використав у лютому 2022 року, і цього разу вони сконцентровані на сході України.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, Пентагон назвав російські війська, які вже були перекинуті на поле бою "погано оснащеними, погано навченими і зібраними нашвидкуруч".

Пентагон вважає, що Кремль почав відправляти десятки тисяч військових, щоб замінити втрати, понесені в боях за міста Бахмут і Соледар на Донбасі, але у Києві переконані, що Путін може піти ще далі, мобілізувавши нові війська до 24 лютого.

Український чиновник також сказав виданню, що Київ очікує "в найближчі 10 днів нове, величезне вторгнення".

Аналітики очікують, що наступ, який назріває, буде зосереджений на сході України.

За оцінками американських і західних офіційних осіб, близько 200 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені в боях в Україні.