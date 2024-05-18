Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Бішкеку бійка в хостелі викликала заворушення і сутички з іноземцями

У Бішкеку бійка в хостелі викликала заворушення і сутички з іноземцями

18 травня, 2024 субота
13:23
Світ бійка у Бішкеку
Зміст

З вечора п'ятниці, 17 травня, до ранку суботи у столиці Киргизстану Бішкеку тривали сутички між місцевими мешканцями та іноземцями. Заворушення, внаслідок яких є постраждалі, викликала бійка в хостелі

Про це повідомляє 24.kg.

У ніч з 17 на 18 травня у Бішкеку за медичною допомогою до бригад швидкої допомоги звернулися 29 осіб. З них 15 осіб доправили до міської лікарні швидкої допомоги та Національного госпіталю, решті надали допомогу на місці, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я Киргизстану.

На ранок 18 травня у Міській лікарні швидкої медичної допомоги перебувають два пацієнти. У них діагностовано закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку. Стан хворих оцінюється як задовільний. Один постраждалий після надання медичної допомоги пішов на амбулаторне лікування. До Нацгоспіталю надійшли 12 постраждалих із різними травмами, після надання медичної допомоги пішли на амбулаторне лікування 11 осіб.

Міністр охорони здоров'я республіки Алимкадир Бейшеналієв відвідав вранці відділення щелепно-лицьової хірургії Нацгоспіталю та ознайомився зі станом здоров'я постраждалого громадянина Пакистану, якому діагностовано перелом щелепи. Пацієнта готують до операції. Міністр доручив медикам надати всю необхідну медичну допомогу постраждалому.

Стихійний протест проти іноземців, який розпочався вчора ввечері 17 травня у Бішкеку, завершився лише під ранок 18 травня. На вулиці міста вийшли близько 1 тис. людей. У соціальних мережах повідомляють, що заворушення спричинив напад у Бішкеку на гуртожиток з іноземними студентами. На вулиці Чуй-Курманжан Датка зібралися молоді люди через бійку з іноземцями в хостелі. Вони вимагали покарати іноземців та розв'язати проблему з незаконною міграцією.

Кun.uz інформує, що правоохоронці затримали трьох громадян Єгипту за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 280 КК (хуліганство). Після опівночі із затриманими іноземцями у міліції записали відео. На ньому вони просять вибачення перед киргизстанцями.

Реакція влади й посольств

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф прокоментував інцидент: "Я глибоко стурбований становищем пакистанських студентів у Бішкеку, Киргизстан. Я наказав послу Пакистану надати всю необхідну допомогу. Мій офіс також підтримує зв'язок із посольством і постійно стежить за ситуацією".

Посольства Пакистану та Індії в Киргизстані прокоментували інцидент, зазначивши, що загиблих немає, передає Аkipress.

"Кілька гуртожитків медичних ЗВО Бішкека та приватні резиденції іноземних студентів, включаючи пакистанців, зазнали нападу. У гуртожитках проживають студенти з Індії, Пакистану та Бангладешу", - йдеться у повідомленні.

Посольство просить своїх студентів залишатися вдома доти, доки ситуація не повернеться в норму.

Посольство Індії рекомендує своїм громадянам поки що залишатися у приміщенні гуртожитку та звертатися до посольства у разі виникнення будь-яких проблем. 

  • 10 травня майже 800 лівих активістів зібралися біля фабрики Tesla поблизу Берліна на протест проти розширення виробництва. Були сутички з поліцією.

Теги:
Індія
Єгипет
Пакистан
Киргизстан
акції протестів
Читайте також:
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
17 травня, 2024 п'ятниця
"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на Саміт миру по Україні
окупанти
15 травня, 2024 середа
Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході
17 травня, 2024 п'ятниця
До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
18 травня
13:46
Оновлено
новини Львівщини
Колаборант Сальдо заявив про нібито удар "Хаймарсом" по окупованому Скадовську
13:20
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Посада секретаря РБ - порожнє місце, жодної влади Шойгу там не має: політолог Піонтковський про призначення Кремля
13:03
ЗСУ
Окупанти другу добу безуспішно штурмують Часів Яр колонами танків і БМП
12:52
Україна, кримські татари
Зеленський: під час депортації кримськотатарський народ втратив щонайменше свою третину
12:38
Олександр Бортніков
ДБР оголосило підозри директору ФСБ РФ Бортнікову та ще 20 росіянам
12:06
На Львівщині судитимуть мешканця, який незаконно зайняв захисну смугу водосховища
У США суд ув'язнив на 30 років нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Ненсі Пелосі
12:05
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни 17 травня вдарили по Харкову: кількість загиблих зросла до чотирьох
12:01
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
На Одещині вночі ППО знищила ворожий БПЛА, зранку росіяни атакували регіон балістикою
12:00
OPINION
Костянтин Корсун
Кому кортить повернутися до ідеї виборів у смартфоні?
11:37
Крим, Севастополь, Бельбек
Британська розвідка оцінила наслідки останньої атаки на авіабазу "Бельбек" для російської ППО у Криму
11:21
Увечері очікуються ймовірні відключення: Міненерго розповіло, хто залишиться без світла
11:00
Ексклюзив
Ворог намагається захопити весь Вовчанськ, а Сили оборони вибивають їх дронами у поля, - заступник комбат 92-ї ОШБр
11:00
військовий квиток, мобілізація
Щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у Резерв+, - Міноборони
10:49
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
Мінфін США підштовхуватиме G7 передати Україні прибутки від заморожених активів РФ - Reuters
10:45
Донеччина
РФ за добу 2 352 рази обстріляла Донеччину: троє загиблих, 5 поранених
10:45
Екоактивісти заблокували злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена
Екоактивісти заблокували злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена
10:22
президент Тайваню Лай Чін Те
Новообраний президент Тайваню Лай Чін Те пообіцяв забезпечити стабільність у відносинах з Китаєм
10:15
новозбудований пірс у Газі
У США підтвердили прибуття першої допомоги до Гази через новозбудований пірс
10:12
Огляд
ЗСУ
Набув чинності новий закон про мобілізацію: все, що варто знати про нововведення
10:06
OPINION
Ростислав Демчук
Навіщо Путін літав до Китаю
10:00
Володимир Зеленський
У РФ недостатньо сил для повномасштабного наступу на Київ, - Зеленський
10:00
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
10:00
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Від 1944 до сьогодення: 18 травня - вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
09:54
Ексклюзив
Херсонська область
У Силах оборони Півдня розповіли, чому важливо утримувати плацдарм у Кринках
09:14
окупанти
На ТОТ Луганщини через відсутність інтернету місцеві замовляють в окупантів запис фільмів на диск чи флешку, - ОВА
09:00
Огляд
Жінка в меню, іронічний Китай і як правильно повідомляти погані новини – 5 книг, які навчать керувати своїм життям
08:54
евакуація з Харківщини
На Харківщині рятувальники евакуювали майже 10 тис. людей
08:31
осінній дощ
У Мілані випала рекордна кількість опадів за останні 170 років
08:31
Анонс
Денис Берінчик
Берінчик - Наваррете: де та коли дивитись бій за чемпіонський титул WBO
08:25
Ілюстративне фото
Дрони РФ вночі пошкодили два об'єкти енергетичної інфраструктури
08:19
Джейк Салліван
Радник з нацбезпеки США Салліван відвідає Ізраїль і Саудівську Аравію: яка мета візиту
08:09
РФ зміцнює військово-морську базу в Новоросійську, - "Атеш"
08:04
OPINION
Дмитро Золотухін
США боронять нам бити по Росії? Ми маємо їм дещо нагадати...
08:00
Огляд
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, коли трансляція та все найважливіше про бій
07:54
Оновлено
Чорне море
Росія завела усі військові кораблі до пунктів базування
07:48
втрати окупантів
Літак, 43 бронемашини та 1210 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:34
На фото: Шані Лук
ЦАХАЛ знайшов у Газі тіла трьох заручників, серед них Шані Лук
07:13
обстріл, ППО
РФ запускала вночі 13 "шахедів": українська ППО знищила усі дрони
07:06
Американські вояки
США провели ядерні випробування у підземній лабораторії Невади
07:01
Анонс
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: де та коли дивитись супербій за титул абсолютного чемпіона світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV