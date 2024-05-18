У Бішкеку бійка в хостелі викликала заворушення і сутички з іноземцями
З вечора п'ятниці, 17 травня, до ранку суботи у столиці Киргизстану Бішкеку тривали сутички між місцевими мешканцями та іноземцями. Заворушення, внаслідок яких є постраждалі, викликала бійка в хостелі
Про це повідомляє 24.kg.
У ніч з 17 на 18 травня у Бішкеку за медичною допомогою до бригад швидкої допомоги звернулися 29 осіб. З них 15 осіб доправили до міської лікарні швидкої допомоги та Національного госпіталю, решті надали допомогу на місці, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я Киргизстану.
На ранок 18 травня у Міській лікарні швидкої медичної допомоги перебувають два пацієнти. У них діагностовано закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку. Стан хворих оцінюється як задовільний. Один постраждалий після надання медичної допомоги пішов на амбулаторне лікування. До Нацгоспіталю надійшли 12 постраждалих із різними травмами, після надання медичної допомоги пішли на амбулаторне лікування 11 осіб.
Міністр охорони здоров'я республіки Алимкадир Бейшеналієв відвідав вранці відділення щелепно-лицьової хірургії Нацгоспіталю та ознайомився зі станом здоров'я постраждалого громадянина Пакистану, якому діагностовано перелом щелепи. Пацієнта готують до операції. Міністр доручив медикам надати всю необхідну медичну допомогу постраждалому.
Стихійний протест проти іноземців, який розпочався вчора ввечері 17 травня у Бішкеку, завершився лише під ранок 18 травня. На вулиці міста вийшли близько 1 тис. людей. У соціальних мережах повідомляють, що заворушення спричинив напад у Бішкеку на гуртожиток з іноземними студентами. На вулиці Чуй-Курманжан Датка зібралися молоді люди через бійку з іноземцями в хостелі. Вони вимагали покарати іноземців та розв'язати проблему з незаконною міграцією.
Кun.uz інформує, що правоохоронці затримали трьох громадян Єгипту за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 280 КК (хуліганство). Після опівночі із затриманими іноземцями у міліції записали відео. На ньому вони просять вибачення перед киргизстанцями.
Реакція влади й посольств
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф прокоментував інцидент: "Я глибоко стурбований становищем пакистанських студентів у Бішкеку, Киргизстан. Я наказав послу Пакистану надати всю необхідну допомогу. Мій офіс також підтримує зв'язок із посольством і постійно стежить за ситуацією".
Посольства Пакистану та Індії в Киргизстані прокоментували інцидент, зазначивши, що загиблих немає, передає Аkipress.
"Кілька гуртожитків медичних ЗВО Бішкека та приватні резиденції іноземних студентів, включаючи пакистанців, зазнали нападу. У гуртожитках проживають студенти з Індії, Пакистану та Бангладешу", - йдеться у повідомленні.
Посольство просить своїх студентів залишатися вдома доти, доки ситуація не повернеться в норму.
Посольство Індії рекомендує своїм громадянам поки що залишатися у приміщенні гуртожитку та звертатися до посольства у разі виникнення будь-яких проблем.
- 10 травня майже 800 лівих активістів зібралися біля фабрики Tesla поблизу Берліна на протест проти розширення виробництва. Були сутички з поліцією.
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