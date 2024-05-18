Посада секретаря РБ - порожнє місце, жодної влади Шойгу там не має: політолог Піонтковський про призначення Кремля

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

Піонтковський зазначив, що посада секретаря ради безпеки, на яку було переведено міністра оборони Сергія Шойгу, нічого не означає.

"Ця посада Патрушева, місце секретаря ради безпеки, – порожнє місце. Воно було важливе, тому що Патрушев відігравав цю надважливу роль ідеолога війни, він Путіну впродовж 10 років навіював цю концепцію, що ми можемо перемогти держави, які набагато сильніші від нас, шантажуючи їх ядерною зброєю. А зараз ця рада безпеки – це збіговисько пенсіонерів, Медведєв і Шойгу виголошуватимуть там якісь дивні промови, це не має жодного значення", - пояснив він.

Політолог також прокоментував арешти високопоставлених чиновників, таких як Іванов та Кузнєцов, які, на його думку, пов’язані з невдачами Росії у війні проти України.

"Путін розуміє, це пов’язано з його розумінням, що шантаж провалився. Тепер він роздумує, як утриматися при владі. Зараз він намагатиметься нав’язати Заходу й Україні якийсь варіант, як він це називає, Кореї. І все одно йому доведеться публічно визнати, що основна мета війни –знищення Української держави – провалилась і не буде реалізована ніколи. Йому треба назвати винуватців, міністерство оборони буде названо винним, там буде величезний процес генералів. А з Шойгу його все ж таки пов’язують якісь особисті близькі стосунки. І якщо Шойгу не можна посадити на лаву підсудних, бо всі пам’ятають їхні спільні походи в тувинську тайгу і те, наскільки вони були близькі, то він просто Шойгу вивів на пенсійне тепле місце – вивів із майбутнього процесу зрадників, крадіїв у міністерстві оборони. Таке моє пояснення. Це порожнє місце, жодної влади Шойгу там не має", - наголосив Піонтковський.

Ці коментарі Піонтковського відкривають завісу над складними внутрішніми маневрами у російському уряді та дають зрозуміти, що навіть у самому Кремлі існують сумніви щодо успіху їхньої агресивної зовнішньої політики.

"Йому потрібна тривала війна, він це повторює щодня. Що поставлений цей дурник Бєлоусов, який начебто, нам це кажуть, є єдиною людиною в Росії, яка не краде (хоча й це викликає великі сумніви – уже з’явилися дані про палаци того ж таки Бєлоусова). Але зараз у нього подвійне завдання, він усвідомив, що перемога над Україною в тому сенсі, в якому її хотіли досягнути – знищення української державності – ніколи не станеться, зараз потрібно відповзати. Він хоче зберегти оцим корейським варіантом територіальні захоплення максимально можливо і продати це як начебто нічию. А от нічия – не перемога, тому що перешкоджали крадії та зрадники міністерства оборони, ось над ними буде величезний процес. Ось, чим зараз зайнятий Путін і в чому сенс цих двох сенсаційних відставок", - підсумував політолог.