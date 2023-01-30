Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО можуть бути продовжені на тлі триваючої війни Росії проти України, - Politico

Про це пише видання Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Видання зокрема зазначає, що умовно є три рівні варіантів розвитку подій, які ранжуються за інтенсивністю переговорів.

Продовження терміну повноважень Столтенберга - найбільш згадуваний варіант. Другий рівень включає прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, прем'єр-міністра Естонії Кайю Каллас і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

До третьої групи імен входять: прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, президентка Словаччини Зузана Чапутова та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.

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Також додається, що оскільки досі всі генеральні секретарі НАТО були чоловіками, у лавах НАТО існує тиск з метою призначення жінки.

"Пора призначити генерального секретаря-жінку. Якщо чоловіки намагатимуться займати свої посади вічно, у справедливого представництва жінок ніколи не буде шансів", - сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Також зазначається, що деякі союзники наполягають на більшій регіональній різноманітності. Столтенберг, який обіймає цю посаду з 2014 року, - колишній прем'єр-міністр Норвегії, його попередниками були данець, нідерландець і британець.

Попри те, що деякі делегації воліють бачити найближчим часом нове обличчя, Столтенберга, як і раніше, сприймають як високопоставленого чиновника, який може зберігати холоднокровність і дотримуватися сценарію навіть у найсерйозніших кризах.

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Але в разі рішення про продовження подальший вибір уже нового генсека може збігтися в часі з конкурсом на заміщення вищих посад у ЄС у 2024 році, не кажучи вже про майбутні президентські вибори у США, чого деякі союзники вважали за краще б уникнути.

30 січня Столтенберг закликав Південну Корею посилити військову підтримку України.

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