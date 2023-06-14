Пов'язані з Росією хакери атакували сайт порту Роттердама
Хакери, пов'язані з Росією, влаштували кібератаку на сайт найбільшого в Європі порту Роттердама
Про це інформує Bloomberg.
"Минулого тижня веб-сайт порту Роттердам став мішенню кібератаки, в якій звинувачують хакерів, пов'язаних із Росією", - ідеться в повідомленні.
Першим про атаку повідомило Нідерландське агентство RTL. За його словами, що хакерське угруповання “NoName057(16)” стверджувало, що кібератаки були здійснені у відповідь на плани Нідерландів придбати швейцарські танки для України.
Крім порту Роттердама, кібератак зазнали декілька нідерландських портів, зокрема Амстердам і Гронінген. Вони зіткнулися з такими атаками, як-от "відмова в обслуговуванні" (DDoS). Сайт першого не працював понад годину 6 червня, а морські порти Гронінгена зазнавали збоїв у мережі упродовж двох днів.
Порт Роттердама своєю чергою отримав інформацію від Нідерландського національного порту кібербезпеки щодо того, що відповідальність за кібератаку несуть угруповання хакерів, пов'язаних з РФ.
- 12 червня російські хакери здійснили DDoS-атаки на кілька державних сайтів Швейцарії.
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