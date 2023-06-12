Про це інформує Reuters.

Національний центр кібербезпеки Швейцарії (NCSC) заявив, що у зв’язку з хакерською атакою декілька вебсайтів федеральної адміністрації та компаній, пов’язаних з конфедерацією, не працювали. Хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за інцидент.

"NCSC аналізує атаку разом із відповідними адміністративними підрозділами та визначає необхідні заходи", - повідомляється в заяві.

Нині парламент Швейцарії готується до відеозвернення президента України Володимира Зеленського, запланованого на 15 червня. Проте NCSC не вважає, що майбутнє звернення українського лідера пов’язане з атакою.

Зазначається, що група NoName також стояла за окремою атакою на сайт швейцарського парламенту минулого тижня. У Telegram хакери заявили, що минула атака на сайт парламенту була подякою "швейцарським русофобам" за погодження нового пакета санкцій ЄС проти Москви.

Також хакери пообіцяли, що продовжать захищати інтереси Росії на інформаційному фронті й повідомили, що зламали сайти Міністерства юстиції та поліції Швейцарії.