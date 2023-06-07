Росіяни здійснили хакерську атаку на гарячу лінію Херсонської ОДА
Російські хакери здійснили атаку на програмне забезпечення гарячої лінії Херсонської обласної держадміністрації
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що на цю лінію телефонували для отримання консультації, люди просили про допомогу та евакуацію.
За словами Прокудіна, тільки за 6 червня надійшло понад 500 дзвінків. Зараз роботу гарячої лінії відновили, вона працює у звичайному режимі.
Голова Херсонської ОВА повідомив містянам: якщо лінія ОДА не працюватиме, потрібно телефонувати службам порятунку за номерами 101, 102 та +380502109253.
Прокудін додав, що місцева влада та екстрені служби продовжують евакуювати місцеве населення, яке постраждало внаслідок підтоплення через підрив Каховської ГЕС.
Станом на 13:00 вже евакуйовано 1700 людей. Росіяни не припиняють обстрілів житлових кварталів.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.
- Повністю з перебігом подій навколо Каховської ГЕС можна ознайомитись у текстовій трансляції Еспресо.
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