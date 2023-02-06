Повзучий наступ армії РФ вже розпочався, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що головними точками на лінії фронту залишаються Сватове, Кремінна, Бахмут та Вугледар
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог дійсно вимушений активізувати дії, щоб домогтися хоч якихось результатів на лінії фронту. Вважаю, що цей повзучий наступ армії РФ вже розпочався. Ми бачимо накопичення російських сил і на Півночі, і на Півдні, де ворог намагається вести наступальні дії, які стримують українські війська", - зазначив Згурець.
За словами експерта, кількість підтягнутих ворожих сил визначає контур бойових дій.
"Це спроби ворога наступати на Сватове та Кремінну, де активізувалися бойові дії. Наступ на Бахмут, зі спробою оточити місто. Активізація дій навколо Вугледара - це і є головними точками докладання російських сил, які виходять з того накопиченого ресурсу противника - це близько 320 тис. особового складу, які ведуть бойові дії. Посилення армії окупантів може ґрунтуватися у використанні 150 тис., які ще у них залишаються. Ворог не має кількісної переваги, яка дозволяє росіянам реалізувати стратегічні прориви на нових напрямках", - зауважив Згурець.
- Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
- Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
- 2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що ворожі війська можуть розпочати наступ на Сході та Півдні до річниці вторгнення в Україну, 24 лютого.
- За даними Financial Times, Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас.
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