Повзучий наступ армії РФ вже розпочався, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог дійсно вимушений активізувати дії, щоб домогтися хоч якихось результатів на лінії фронту. Вважаю, що цей повзучий наступ армії РФ вже розпочався. Ми бачимо накопичення російських сил і на Півночі, і на Півдні, де ворог намагається вести наступальні дії, які стримують українські війська", - зазначив Згурець.

За словами експерта, кількість підтягнутих ворожих сил визначає контур бойових дій.

"Це спроби ворога наступати на Сватове та Кремінну, де активізувалися бойові дії. Наступ на Бахмут, зі спробою оточити місто. Активізація дій навколо Вугледара - це і є головними точками докладання російських сил, які виходять з того накопиченого ресурсу противника - це близько 320 тис. особового складу, які ведуть бойові дії. Посилення армії окупантів може ґрунтуватися у використанні 150 тис., які ще у них залишаються. Ворог не має кількісної переваги, яка дозволяє росіянам реалізувати стратегічні прориви на нових напрямках", - зауважив Згурець.