"Пояс безпеки та процвітання": Кулеба назвав основні завдання та переваги альянсу Україна - Польща - Велика Британія

Про це йдеться в дописі голови МЗС у Facebook.



За його словами, новий формат об'єднає три держави, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, а також готові до конкретних дій.



"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної", - наголосив Кулеба.



Альянс з'єднає Атлантику, Балтику та Чорне море, а також створить нові можливості для трьох країн і для регіону загалом. За словами голови МЗС, новий формат "створює пояс безпеки та процвітання" і "посилює Балто-Чорноморську вісь".



"Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні", - заявив Кулеба.



Міністр нагадав, що так само з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, які успішно розвиваються та набувають значення.



З ініціативою започаткування такого формату тристоронньої співпраці в жовтні 2021 року виступила Україна, зазначив Кулеба.



Очікувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового альянсу трьох країн буде зроблене в рамках візиту голови британського МЗС Ліз Трасс до Києва. Однак у зв'язку з її захворюванням на COVID-19 напередодні поїздки це оголошення перенесли на пізніше.



Нагадаємо, на сьогодні запланований український візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, де він обговорить з президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні. Також Британія оголосила про надання Україні 88 млн фунтів для підтримки енергетичної незалежності від РФ.