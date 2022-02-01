"Пояс безпеки та процвітання": Кулеба назвав основні завдання та переваги альянсу Україна - Польща - Велика Британія
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів деталі про створення нового альянсу України, Польщі та Великої Британії, який має розвивати відносини між країнами та зміцнювати безпеку Європи на тлі російської загрози
Про це йдеться в дописі голови МЗС у Facebook.
За його словами, новий формат об'єднає три держави, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, а також готові до конкретних дій.
"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної", - наголосив Кулеба.
Альянс з'єднає Атлантику, Балтику та Чорне море, а також створить нові можливості для трьох країн і для регіону загалом. За словами голови МЗС, новий формат "створює пояс безпеки та процвітання" і "посилює Балто-Чорноморську вісь".
"Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні", - заявив Кулеба.
Міністр нагадав, що так само з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, які успішно розвиваються та набувають значення.
З ініціативою започаткування такого формату тристоронньої співпраці в жовтні 2021 року виступила Україна, зазначив Кулеба.
Очікувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового альянсу трьох країн буде зроблене в рамках візиту голови британського МЗС Ліз Трасс до Києва. Однак у зв'язку з її захворюванням на COVID-19 напередодні поїздки це оголошення перенесли на пізніше.
- Нагадаємо, на сьогодні запланований український візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, де він обговорить з президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні. Також Британія оголосила про надання Україні 88 млн фунтів для підтримки енергетичної незалежності від РФ.
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