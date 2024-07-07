Допоможе при висадці в Криму: що таке морський дрон Stalker 5.0, чим він відрізняється від інших БпНА і чому його називають "вантажівкою"

Що таке морський дрон Stalker 5.0 і як про нього стало відомо

Новий безпілотник презентували 16 червня 2024 року учасникам міжнародного форуму з безпеки в Чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024 в Одесі. Назва походить від англійського "stalk" – підкрадатися. 5-метровий безекіпажний катер, за словами кореспондента місцевого видання "Думская", привертав велику увагу відвідувачів.

Презентація нового українського морського дрона Stalker 5.0 показала, що Україна нарощує можливості в роботі над новими технічними засобами для оборони, а не лише у виробництві вже розроблених, наголосив у етері телеканалу "Еспресо" військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Україна розробляє нові засоби. Вочевидь, скоріш за все, цей дрон виготовила якась інша компанія, не та що виготовляє дрони Sea Baby або Magura V5. Якщо говорити про представлені характеристики, то вони можуть бути близькими до тих, що показують дрони, які використовуються зараз", - сказав військовий експерт.

Фото: «Думская»

Навісний бензиновий двигун має потужність 60 кінських сил і здатен розігнати БпНА до швидкості понад 40 вузлів (бл. 75 км/год). Заявлена крейсерська швидкість – 55 км/год.

Морський дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Його можна використовувати для розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах. Бойова частина до 150 кг робить катер цілком пристойним дроном-камікадзе. Однак основною функцією називають логістичну – доставлення потрібних вантажів морським шляхом до військових підрозділів.

"У спеціальному відсіку, який облаштовано в корпусі, можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають Сили оборони України", – пояснював Еспресо.

Технічні характеристики дрона Stalker

Довжина – 5 м,

Ширина – 1,2 м,

Маса бойової частини – до 150 кг,

Крейсерська швидкість – 55 км/год,

Максимальна швидкість – 75 км/год

Оперативна дальність – 600 км,

Вартість – 60 тис. євро

Stalker 5.0 – як у НАТО, тільки дешевше

Фото: «Думская

Новітній український "Сталкер" є по своїй суті копією БпНА зразків країн НАТО, розповів засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

"Це безпілотна платформа, по суті - копія з натовських зразків. У країнах НАТО таких є приблизно три-чотири зразки, у яких завдання насамперед не ударні, а розвідка, споглядання, доставка вантажів, можливо, доставка якихось диверсійних груп", – пояснив військовий експерт.

Він також наголосив, що важливою відмінністю українського дрона є його ціна.

"У нас явно спрощена і більше дешева версія. Тому що наша війна вносить корективи, у нас геть інші бюджети, ніж у країн НАТО", – зазначив Нарожний.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан каже, що знизити ціну "Сталкера" допоміг, зокрема, двигун.

"Stalker 5.0 – це дешевий дрон у тому сенсі, що він використовує навісний двигун, який може його на певну дальність вивозити, але не велику", – зазначив експерт.

Stalker 5.0 як дрон-вантажівка

Більшість оглядачів сходяться на тому, що хоча розробники передбачили для "сталкерів" функцію камікадзе, вона не буде основною для цього БпНА. Адже бойова частина Stalker 5.0 становить 150 кг, тоді як в інших українських морських дронів – до 1000 кг при дальності дії до 800-1000 км.

"Там бойова частина всього 150 кілограмів. Це замало для нанесення серйозного ураження. Якщо говорити про таку ціль, як "Сергій Котов" (94-метровий російський корвет, потоплений у березні 2024 року, – ред.), то Stalker 5.0 пошкодити корабель міг би, але ліквідувати - ні. Реальна бойова частина для того, щоб затопити або серйозно пошкодити кораблі супротивника, має бути від пів тонни й більше. Якщо менше пів тонни - це дуже проблематично", – розповів Роман Світан.

Інший військовий експерт, Валерій Рябих, також вважає, що "сталкерам" не потрібно дублювати функції безекіпажних дронів-камікадзе, створених раніше.

Дрон Stalker 5.0 може використовуватися для доставки необхідних боєприпасів, засобів забезпечення для постачання військ або підрозділів, які ведуть бойові дії на морському або річковому напрямках. Це дуже важливо зараз, зокрема, з огляду на утримання ряду плацдармі саме у басейні річки Дніпро, в тих же Кринках. Це може значно поліпшити логістику українських військ, їхні можливості на протилежному березі, який намагаються контролювати окупанти", – зазначив Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

Роман Світан також наголошує на логістичній функції нового дрона. Stalker 5.0 може використовуватися і як ударний дрон, але оптимальний варіант – використовувати його як для транспортування вантажів, каже експерт.

"Основне завдання цього дрона - доставка. Це як вантажівка, транспортник. Його завдання - доставка амуніції нашому морському десанту, який перебуває, припустимо, на островах, на лівому березі Херсонської області, під час висадки у Криму. До того ж дуже багато амуніції потрібно перекидати на Лівий берег, на острови або коли будемо заходити в Крим. Це човниковий тип безпілотника - сходив, розвантажився, повернувся назад. Він призначений якраз для цих завдань — підтримки військ", – сказав Світан.

"Москітний флот": таких дронів, як "Сталкер", повинно бути багато

Вартість у 60 тисяч євро фахівці називають дуже помірною. Зокрема у порівнянні з іншими українськими безпілотними надводними апаратами.

"За ціною одного Magura можна зробити п'ять Stalker. Цей БпНА - серйозне посилення. До того ж нам зараз краще мати більше дронів дешевих, але у великій кількості. Потрібно створити, так званий, москітний флот, – пояснив Роман Світан.

Він каже, що зупинити велику кількість недорогих безпілотних катерів стане непосильним завданням для російських окупаційних військ.

"Росіяни використовують протидроновий захист. І поки вони за кількома ганятимуться, частина безпілотників зможе пройти й виконати бойове завдання. Тому нам потрібно багато дронів. Stalker потрібно поставити на промислове виробництво", – наголосив військовий експерт.

Він називає створення "Сталкера 5.0" серйозним і давно очікуваним кроком, і наголошує, що, на його думку, саме з таких дронів "потрібно було починати".

"Це давно очікуваний механізм, який працюватиме на коротких дистанціях. Він дуже сильно допоможе нашим військам", – зазначив Світан.