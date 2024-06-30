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Ефективність 100%: що таке ракети Aster 15, чому вони потрібні Україні й коли Франція та Італія можуть їх передати

30 червня, 2024 неділя
17:01
Пояснюємо ракети Aster 15

У лютому 2023-го прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським оголосила про пакет допомоги Україні, що включав, зокрема, ЗРК SAMP/T. Ці комплекси ППО використовують ракети сімейства Aster. Однак "морського" варіанту ракет – Aster 15 Україна й досі не отримала

Зміст

Що таке комплекс SAMP/T, який використовує ракети Aster

комплекс SAMP-T

Фото: Reuters

SAMP/T – це наземний зенітний ракетний комплекс ППО, призначений для прикриття важливих об'єктів від масованого нападу літаків, крилатих та балістичних ракет. Спочатку базовим призначенням SAMP/T називали протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші, та під час випробувань і експлуатації зрозуміли, що система за будь-якої погоди надзвичайно ефективно протидіє літакам, безпілотникам, крилатим і балістичним ракетам малої та середньої дальності. 

До складу комплексу входить радіолокаційна станція, кабіна бойового управління з апаратурою системи управління та самохідні пускові установки з пусковими модулями на 8 ракет. SAMP/T застосовує ракети сімейства Aster, які перевозять у транспортно-пускових контейнерах. Комплекс здатний блискавично реагувати та має високу швидкострільність – 8 ракет можуть бути запущені за 10 секунд.

"Наведення ракети має 2 етапи. Більшу частину траєкторії польоту працює командно-інерційна система, а на кінцевій ділянці – самонаведення з використанням інформації, отриманої від головки самонаведення. Тип бойової частини – осколково-фугасний", – йдеться в матеріалі АрміяInform.

Defense Express звертає увагу на ще одну перевагу ЗРК. SAMP/T – це абсолютно цифровий комплекс і потребує лише 14 осіб на комплекс (fire unit) з чотирма пусковими установками. Для Patriot кількісний особовий склад розрахунку на стандартний fire unit, за наявною інформацією, складає 90 осіб. Тобто опанувати SAMP/T може швидше, ніж Patriot, а цифровізація та автоматизація робить "європейський аналог Patriot" значно простішим в експлуатації. 

Після оголошення про передачу комплексу Україні на початку 2023 року, вже в березні італійське видання Il Fatto Quotidiano присвятило матеріал підготовці 20 українських операторів на спеціальному полігоні на Сардинії. Систему передали влітку 2023 року, а цього літа мова йде про передачу ще одного комплексу.

Ракети Aster: які бувають та як працюють

Для всіх варіантів ЗРК від виробника Eurosam передбачені уніфіковані ракети Aster. 

ракети Aster 15

Фото: https://armyinform.com.ua/

 

"Зенітна керована ракета (ЗУР) сімейства Aster, яка відрізняється лише стартовими прискорювачами: для SAMP/T – це Aster-30, для корабельного комплексу –  Aster-15", – пояснює АрміяInform.

Розробляли ракети в 1990-х роках. На перших випробуваннях в липні 1995-го ракета успішно перехопила ціль на висоті 15 км при швидкості 1 000 км/год. Через рік почалися випробування активної радіолокаційної системи самонаведення Aster 15 на заключній ділянці траєкторії. У 2001-му – Aster вперше розгорнули на французькому атомному авіаносці Charles de Gaulle. Зрештою, у листопаді 2003 року Eurosam отримав контракт на 3-й етап виробництва вартістю 3 млрд євро, який передбачав початок повного виробництва та експорт до Франції, Італії, Саудівської Аравії та Великої Британії. 

Ракети здатні уражати пріоритетні цілі прямим попаданням (hit-to-kill), використовуючи для цього спосіб газодинамічного пропорційного поперечного управління. Aster із комплексів SAMP-T здатні успішно збивати тактичні балістичні ракети на відстані від 15 до 35 км. На випробуваннях у 2013 році ракета-перехоплювач Aster 30 перехопила та знищила ракету, випущену з літака, після балістичного польоту на бл. 300 км. 

Заявлена виробником дальність перехоплення аеродинамічних цілей складає 120 км, але це дані за ідеальних умов. Під час ураження малопомітних чи низьколітаючих цілей відстань буде меншою. 

"Двигун розташований поблизу центру ракети, запускається за 1-1,5 с до точки зустрічі з ціллю практично безінерційно (за 0,02-0,03 с) виходить на необхідний рівень тяги й безпосередньо переміщає ракету в бік цілі. Це не тільки забезпечує високу точність наведення (середньоквадратичний промах менш ніж 1 м), але й дозволяє знизити масу бойової частини та, відповідно, стартову масу ракети", – розповідає АрміяInform.

Виділяють три основні модифікації ракет Aster: Aster 30 великого радіуса дії, яку, власне передавали Україні; Aster 15 – морський варіант, малого та середнього радіуса дії; а також Aster Block 2 BMD (протиракета заатмосферного перехоплення).

Тактико-технічні характеристики ракет Aster

Сухопутна ракета Aster 30:

  • Довжина корпусу – 4,9 м;
  • Стартова маса – 450 кг;
  • Дальність стрільби – до 120 км;
  • Швидкість польоту – 4,5 Маха.

Морська ракета Aster 15:

  • Довжина корпусу – 4,2 м;
  • Стартова маса – 310 кг;
  • Дальність стрільби – до 30 км;
  • Швидкість польоту – 3 Маха.

Чому Aster 15 потрібен Україні

комплекс SAMP-T

Фото: www.mindef.gov.sg

 

Навесні 2024 року в акваторії Червоного моря стався епізод, який ілюструє, що потрібно просити в союзників ще комплекси SAMP/T і ракети не лише Aster 30, але й Aster 15. 21 березня фрегат ВМС Франції Alsace (D656) завдав удару, збивши відразу три балістичні ракети єменських хуситів, які намагалися уразити цивільні судна. Що вражає – для знищення трьох ракет французи застосували лише три зенітні ракети Aster 15, тобто ефективність збиття балістики склала 100%.

"Це цікаво тим, що це був перший епізод, коли французькі зенітні ракети Aster 15 були використані проти балістичних ракет в умовах реальних бойових дій. І також цікаво тим, що тут французи використали по суті морський аналог ЗРК SAMP/T", – описував ці події Defense Express.

Ще раніше в цьому ж регіоні французи ракетами Aster 15 збивали дешеві безпілотники хуситів. При тому кожна Aster 15 коштує понад мільйон доларів. Defense Express назвав цей інцидент "зсувом в західній концепції ведення ППО". Адже раніше країни Заходу порівнювали лише вартість повітряної цілі та ціну засобу для її ураження. 

Портал Defense News цитує французького віцеадмірала Еммануеля Слаарса, який підтвердив, що дрони хуситів збивали саме дорогими "астерами". А витрату ресурсів французькі військові вважають виправданою, бо враховували не лише вартість ракети, але й вартість об’єкта, який вдалось захистити. Тобто дорогої ракети не шкода, якщо завдяки ній рятуєш набагато дорожчий об'єкт.

Чому Aster 15 досі не дали Україні

Питання тут не стільки в ціні, скільки в виробничих труднощах. Станом на початок повномасштабного вторгнення цикл виробництва Aster 15 складав аж 40 місяців. 

24 лютого 2023 року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню представив нову оборонну стратегію своєї країни, де було передбачене нарощування обсягів виробництва та скорочення циклів виготовлення найбільш важливих зразків боєприпасів. Щодо ракет сімейства Aster, то тривалість їхнього виробництва запланували скоротити у понад два рази – до 18 місяців. Термін доволі цікавий, зважаючи, що контракт на суму $2 млрд на закупівлю 700 ракет Aster для України міністри оборони Італії та Франції підписали з компанією MBDA в січні 2023 року. 

Загалом Франція серйозно розгортає обсяги виробництва зброї. Якщо у 2017 році країна виготовила лише 500 155-мм снарядів, то на 2024-й запланувала виробництво 100 тисяч, 80 тис. із яких призначені на потреби України, пише Defense Express. Портал Opex360 звертає увагу, що французи форсують і збільшення запасів зенітних ракет сімейства Aster. Якщо раніше перші постачання ракет Aster планувались на 2026 рік, то тепер – уже на 2024 рік.

Імовірніше, що Франція скоротить цикл виробництва передовсім скромніших за параметрами і дешевших Aster 15. Оскільки морську версію вважають популярнішою (вона встановлена на кораблі у восьми країнах світу), то виробництво сухопутної Aster 30 могло йти з меншим пріоритетом, вважають оглядачі Defense Express. Тоді як "астери", незалежно від модифікації, як показав досвід, ефективно перехоплюють балістичні цілі. 

Бойові стрільби ракетами Aster 30. Відео: MBDA
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