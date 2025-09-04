Міжнародний дебют доньки Кім Чен Ина: чи буде наступним лідером КНДР жінка

Цей візит став першим міжнародним заходом, на якому дочка супроводжувала батька, викликавши хвилю припущень про її можливу роль як наступниці династичного правління КНДР. Ця поява Кім Чжу Е на такому високому рівні підкреслює її зростаючу значущість у політичному ландшафті Північної Кореї. А це викликає інтерес до її постаті та біографії.

Біографія Кім Чжу Е: що відомо про доньку диктатора

Інформація про Кім Чжу Е оповита таємницею, як і все, що стосується сім’ї Кім Чен Ина. Північна Корея ретельно приховує деталі особистого життя своїх лідерів, і офіційні джерела не розкривають ані точного віку, ані повної біографії дівчинки.

За даними південнокорейської розвідки (NIS), Кім Чжу Е народилася приблизно у 2012-2013 році, тож їй близько 11–13 років. Її матір’ю вважається Лі Соль Чжу, дружина Кім Чен Ина, яка вперше з’явилася на публіці у 2012 році.

За інформацією NIS, у Кім Чен Ина є троє дітей: старший син, Кім Чжу Е та молодший син або дочка, які ще ніколи не з’являлися на публіці.

Західному світу ім’я Кім Чжу Е стало відомим завдяки колишньому американському баскетболісту Деннісу Родману, який ще у 2013 році відвідав Північну Корею і стверджував, що тримав на руках доньку Кіма, назвавши її "Чжу Е". Однак офіційний Пхеньян так і ніколи не підтверджував її імені, називаючи дівчинку лише "найулюбленішою" або "дорогоцінною" дитиною.

Ця таємничість є типовою для режиму, який використовує контроль інформації як інструмент влади. Тому Кім Чжу Е (якщо це її справжнє ім’я) зростає в умовах ізоляції Північної Кореї, де її сім’я є об’єктом культу особи.

Освіта дівчинки, ймовірно, проходить під суворим наглядом, з акцентом на ідеологію чучхе (проголошену ще її прадідом у 1955 році) та лояльність до династії Кім. Хоча точних даних про її навчання немає, експерти припускають, що вона отримує елітну освіту, можливо, за участю іноземних викладачів, як це було з її батьком у Швейцарії.

Історія публічних появ: від дебюту до регулярної присутності

Кім Чжу Е вперше з’явилася на публіці у листопаді 2022 року, коли разом із батьком відвідала випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17". На фотографіях, опублікованих державним агентством KCNA, дівчинка в білому пуховику та червоних туфлях тримала Кім Чен Ина за руку, що викликало здивування у світі.

Ця подія стала сенсацією, адже раніше діти Кім Чен Ина ніколи не показувалися публічно. ЗМІ Північної Кореї описали її як "найулюбленішу дитину", але не розкрили ні імені, ні віку.

Після дебюту Кім Чжу Е почала регулярно з’являтися разом із батьком на різноманітних заходах – як військових, так і цивільних. Для прикладу, у лютому 2023 року вона була присутня на військовому параді з нагоди 75-річчя Корейської народної армії, де позувала разом із Кім Чен Ином на тлі високопоставлених військових. А у березні 2023 Чу Е була разом зі своїм батьком на іншому випробувальному запуску ракети. У вересні 2023 року – Кім Чжу Е сидить поруч із Кім Чен Ином на VIP-трибуні під час параду до Дня заснування КНДР. Високопоставлений генерал Пак Чен Чхон шанобливо шепоче їй на вухо, стоячи навколішки. У листопаді того року на святкуванні запуску супутника Чжу Е, одягнена в футболку з космічною символікою, сидить за головним столом із батьком. У січні 2024 року вона відвідала птахоферму Кванчон біля Пхеньяну, а на новорічному святкуванні на стадіоні "1 травня" її бачили поруч із батьком, де вони навіть обмінялися поцілунками в щоку.

Зрештою, теперішні офіційні знімки засвідчують, що Кім Чен Ин відвідав Пекін на урочистий військовий парад разом із дружиною та донькою, яка після батька другою вийшла з поїзда. Це вважають її першим відомим міжнародним виїздом, хоча й не дипломатичним, адже ще у жовтні 2024 року вона брала участь у зустрічі з послом Росії на одному із заходів.

Одним словом всі ці та інші появи свідчать про те, що Кім Чжу Е поступово вводять у публічний простір, що є незвичним для дітей північнокорейських лідерів у такому юному віці.

Цікаво, що її образ також зазнав змін: від дитячого вбрання у 2022 році до більш строгих і "дорослих" нарядів, таких як шкіряне пальто чи дизайнерські костюми й аксесуари (можливо відомих брендів).

Думки експертів: наступниця чи символічна фігура на шахівниці Кіма?

Часті появи Кім Чжу Е на публіці породили спекуляції про її можливу роль як наступниці Кім Чен Ина.

"Якщо подивитися на загальну символіку, то виглядає так, ніби вона перетинає останні ворота до призначення наступницею", – сказав виданню The Washington Post колишній президент Університету північнокорейських досліджень у Сеулі Ян Му-джін.

Ще минулого року Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що вважає Чу Е ймовірною наступницею свого батька, посилаючись на всебічний аналіз її публічної діяльності та державних протоколів, наданих їм.

"Зараз Чу Е є фаворитом на посаду наступного верховного лідера Північної Кореї. Вона отримує практичний протокольний досвід, який має добре послужити їй як наступному лідеру Північної Кореї або ядру еліти", – вважає Майкл Медден, експерт з питань лідерства в Північній Кореї з американського Центру Стімсона, як він виловився The Guardian.

У CBS News звернули увагу, що батько Кім Чен Ина, Кім Чен Ір, теж возив його до Пекіна, щоб представити як наступника. А Кім Ір Сен, засновник країни, зробив те саме для свого сина Кім Чен Іра.

"Коли Північна Корея завершує процес свого наступника, вони звикли приводити цього наступника до Китаю. Показувати їх – це свого роду їхня традиція", – відзначив Пак Вон-Гон, професор північнокорейських досліджень в Жіночому університеті Іхва та директор Інституту досліджень об’єднання в Сеулі.

Однак експерти також зазначають, що її раннє введення в публічний простір є нетиповим для північнокорейської практики, де спадкоємці зазвичай залишалися в тіні до зрілого віку. Наприклад, сам Кім Чен Ин почав з’являтися разом із батьком Кім Чен Іром лише наприкінці 2010 року, коли йому було близько 27 років.

Тому, як пише BBC, за словами Едварда Гауелла, викладача політики в Оксфордському університеті та експерта з Корейського півострова, поява Кім Чжу Е може бути частиною символізму, спрямованого на зміцнення образу Кім Чен Ина як "батька нації". Експерт зазначає, що в Північній Кореї історично акцентували на ролі лідера як патріархальної фігури, і демонстрація доньки може бути частиною цієї пропаганди. Водночас Гауелл не виключає, що її рання публічність може бути підготовкою до майбутнього лідерства.

Інші аналітики припускають, що Кім Чен Ин, якому наразі близько 41 року, може готувати доньку до влади через занепокоєння щодо власного здоров’я. У 2020 році з’явилися чутки про його важкий стан після операції на серці, хоча вони не підтвердилися. Тобто поява Кім Чжу Е може бути сигналом як для внутрішньої аудиторії, так і для зовнішнього світу, що династія Кім залишиться при владі, навіть якщо Кім Чен Ин залишить пост передчасно.

Проте є й скептицизм. Деякі експерти зазначають, що Кім Чжу Е ще занадто юна, щоб вважатися серйозною кандидаткою на лідерство. Її поява може бути спрямована на створення іміджу "турботливого батька" або на зміцнення культу сім’ї Кім. Крім того, у КНДР, де традиційно правили чоловіки, призначення жінки-лідера потребуватиме значних зусиль для легітимізації серед еліт та армії, відзначають у The Independent.

Тож чи така часта поява доньки Кіма є підготовкою до наступництва, чи лише частиною пропаганди – питання відкрите. Однак, якщо Кім Чжу Е одного дня стане лідером КНДР, вона може увійти в історію як перша жінка на чолі цієї ізольованої держави, що змінить динаміку влади в країні, яка десятиліттями керувалася чоловіками династії Кім.

