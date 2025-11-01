Падіння принца Ендрю: як скандал із секс-вечірками Епштейна зруйнував долю сина королеви Єлизавети II

Скандал, що спалахнув ще 2019 року, сьогодні призвів до безпрецедентного рішення короля Чарльза ІІІ – публічного усунення брата від монаршої родини. Цей крок, після якого той тепер змушений називати себе просто Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, завершує чергову епопею скандалів, що підірвали і без того хитку репутацію британської монархії.

Еспресо детальніше пояснить історію з вже колишнім принцом Ендрю.

Хто такий принц Ендрю і які в нього були скандали

принц Ендрю до позбавлення його титулу, фото: GettyImages

Ендрю Альберт Крістіан Едвард народився 19 лютого 1960 року в Букінгемському палаці як третя дитина королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Він став першою дитиною, народженою від чинного монарха з часів королеви Вікторії, і 22 роки залишався другим у лінії престолонаступництва після свого брата Чарльза. Ендрю часто називали "улюбленим сином" королеви, яка підтримувала його навіть у неоднозначні моменти.

Його раннє життя пройшло в тіні королівських обов'язків. Освіту здобув в елітній школі Гетердаун, а згодом у коледжі Гордонстоун, де він проявив себе як спортивний і впевнений юнак. У 1979 році Ендрю вступив до Королівського військово-морського училища в Дармуті, де служив пілотом гелікоптера. Найяскравішим епізодом його кар'єри стала участь у Фолклендській війні 1982 року. Як пілот Sea King, Ендрю брав участь у небезпечних місіях, включаючи евакуацію поранених, ризикуючи стати мішенню для аргентинських ракет.

Ця служба зробила його національним героєм, він отримав державні нагороди за виняткову службу.

Після армії Ендрю одружився з Сарою Фергюсон у 1986 році. Весілля було в абатстві Вестмінстер і стало медійним феноменом. У подружжя народилося двоє дочок: принцеса Беатріс (1988 року народження) та принцеса Євгенія (1990 року народження). Однак шлюб розпався через сімейні інтриги: Ендрю тижнями міг бути далеко у морі від сім’ї, а Сара мала романи. Розлучення відбулося в 1996 році, але вони залишилися близькими, продовжуючи жити разом у королівських резиденціях.

Після розлучення Ендрю взявся за "торговельну дипломатію". У 2001–2011 роках він обіймав посаду спеціального представника Великобританії з питань торгівлі та інвестицій. Але це призвело до перших скандалів. Його називали "повітряними милями Енді" за розкішні поїздки за державний кошт, а також звинувачували в корупції через дружбу з сумнівними бізнесменами, як-от лівійським торговцем зброєю Тареком Кайтуні чи зятем диктатора Тунісу Бен Ал.

У 2010-х роках розгорівся скандал з "Кеш-гейт". Ендрю нібито продавав доступ до британських еліт за хабарі. Його мати, королева Єлизавета ІІ постійно рятувала його, але репутація принца постійно погіршувалася.

Головний скандал: дружба з Епштейном і звинувачення в сексуальному насильстві

Меланія Трамп, принц Ендрю, Гвендолін Бек та Джеффрі Епштейн на вечірці в клубі Трампа, фото: CNN

Справжній крах Ендрю стався через зв'язки з Джеффрі Епштейном – американським мільярдером, засудженим за торгівлю неповнолітніми дівчатами для сексу.

Ендрю познайомився з Епштейном ще у 1999 році через Гіслейн Максвелл, дочку медіамагната Роберта Максвелла та давню подругу принца. Максвелл, згодом засуджена до 20 років в'язниці за співучасть у секс-трафіку, стала ключовою фігурою в мережі Епштейна.

Ендрю неодноразово відвідував славнозвісні "вечірки" Епштейна – розкішні заходи в Нью-Йорку, Лондоні та на приватному острові Літтл-Сент-Джеймс, де, за свідченнями жертв, траплялися оргії з участю неповнолітніх дівчат. У 2000 році Епштейн та Максвелл були гостями на 40-річчі Ендрю у Віндзорському замку. Принц літав на приватному літаку Епштейна ("Лоліті Експрес"), гостював у його особняках у Нью-Йорку та Палм-Біч, де, за свідченнями, отримував "масажні послуги" від молодих дівчат.

Кажуть, у 2006 році Ендрю приймав Епштейна та Максвелл у королівському маєтку, попри ордер на арешт Епштейна за сексуальне насильство над неповнолітньою.

Головним обвинувачувачем стала Вірджинія Джуффре (раніше Робертс), яка стверджувала, що в 17 років була завербована Максвелл як "масажистка" для Епштейна. Цікаво, що дівчину знайшли в розкішному курорті Мар-а-Лаго Дональда Трампа у Флориді, де Джуффре працювала покоївкою. За її словами, її тричі доводилося бути з принцом Ендрю: у Лондоні, Нью-Йорку та на острові Літтл-Сент-Джеймс. Джуффре описала, як принц "вважав це своїм правом" і що вона не сміла відмовити, бо Епштейн міг "вбити чи викрасти" її.

Знамените фото 2001 року, де Ендрю з рукою на талії Джуффре, поруч Максвелл – стало візуальним символом скандалу. Ендрю заперечував, що впізнає це фото, і стверджував, що не пам'ятає зустрічі.

принц Ендрю, Вірджинію Джуффре (у дівоцтві Робертс) та Гіслейн Максвелл. Це фото є ключовим доказом у судовій справі Вірджинії Джуффре проти принца Ендрю., фото: соцмережі

Та скандал вибухнув у 2019 році після самогубства Епштейна в тюрмі.

У листопаді 2019 року принц Ендрю дав невдале, з медійного погляду, інтерв’ю програмі BBC Newsnight журналістці Емілі Мейтліс. Він заперечував сексуальні контакти з Вірджинією Джуффре, стверджуючи, що того вечора "був у PizzaExpress у Вокінгу" з донькою Беатріс, а також заявив, що "не міг потіти" після Фолклендської війни через "надлишок адреналіну". На запитання про дружбу з Епштейном Ендрю відповів, що не шкодує про знайомство, адже воно "дало йому корисні контакти". Це інтерв’ю викликало шквал критики – британська преса назвала його "медійною катастрофою", а громадськість звинувачувала принца у тому, що він став занадто байдужою людиною, щоб "удавати співчуття жертвам".

У серпні 2021 Джуффре подала позов проти Ендрю в Нью-Йорку за Child Victims Act, вимагаючи компенсації за сексуальне насильство. Суд відхилив аргумент адвокатів принца про "секретну угоду" з Епштейном. У лютому 2022 сторони досягли мирової угоди: Ендрю нібито виплатив невідому суму (за оцінками, 12–16 млн дол.), пожертвував на благодійність для жертв секс-трафіку та висловив "шкоду за асоціацію з Епштейном", але не визнав провини.

Та ця угода не зупинила скандал. У січні 2022 королева позбавила його військових звань і патронатів. А у 2025 році нові розкриття – листи, де Ендрю пише Епштейну "ми разом у цьому" в лютому 2011 (тобто вже після заявленого розриву з мільярдером), та посмертні мемуари Джуффре "Nobody’s Girl" (випущені 21 жовтня, після її самогубства в квітні) – підлили масла у вогонь.

У мемуарах Вірджинія детально описує знущання від Епштейна та Максвелл, починаючи з 16 років: примусові "масажі", що переростали в зґвалтування, садомазохізм, групові оргії з неповнолітніми. Вона пише про біль, сльози та 200 доларів "компенсації" за приниження, а також про "вербування" інших дівчат, яких "розподіляли" між гостями. Принца Ендрю Джуффре називає "суперпризом" для Епштейна – трофеєм королівської крові. У 2001-му, в 17 років, її тричі "давали" принцу Ендрю, який поводився з нею "як власник", за це вона отримала 15 000 доларів від Епштейна за "обслуговування".

"Для Епштейна принц Ендрю був вершиною – як трофей, що доводив, наскільки далеко сягає його вплив", – пише вона, пояснюючи, що Епштейн хвалився принцом перед іншими, як рідкісним активом.

Як відреагувала британська корона

Букінгемський палац - лондонська резиденція британських монархів, фото: Вікіпедія

Як пише Der Spiegel, мовчання та бездіяльність вважаються найкращим підходом у британській королівській родині, коли виникають скандали. Але у випадку з вже колишнім принцом Ендрю, його брат, король Чарльз таки вжив заходів. Представники палацу заявили, що старший син короля та спадкоємець престолу, принц Вільям, також підтримав це рішення.

"Королівська родина може досить швидко вжити заходів проти своїх членів, якщо відчуває загрозу", - кажуть у The Washington Posts.

Тож у жовтні цього року принц Ендрю сам виріши відмовитися від своїх титулів і почесних звань, а наприкінці місяця королівський дім офіційно це зробив. У підсумку Ендрю вже не "Його Королівська Високість", і не принц, і не герцог Йоркський...

У заяві від Букінгемського палацу також сказано, що Ендрю має залишити резиденцію Royal Lodge (з 30 кімнатами) у Віндзорі та переїхати до приватного житла, який буде приватно фінансуватися королем.

Дочки колишнього принца – принцеси Беатріс і Євгенія – зберігають свої титули. Хоча у BBC вважають, що вони "не зможуть уникнути темного сімейного скандалу".

Цікаво, що уряд Великої Британії заявив, що не має планів приймати закон про офіційне усунення Ендрю з лінії спадкоємства (зараз він восьмий у черзі).

Чи це вперше таке в історії монархії?

Волліс Сімпсон та Едвард VIII, який відмовився від британського трону заради кохання до американської розлученої жінки, фото: HULTON ARCHIVE

Повне або часткове позбавлення членів монархії офіційних ролей траплялося й раніше (наприклад, у випадку відмови принца Гаррі та Меган від виконання королівських обовʼязків), але демонтаж статусу та титулів у активної королівської фігури – явище дійсно виняткове та політично чутливе. Фактично, як пише WSJ, Букінгемський палац "вирішив позбутися Ендрю".

Останнього разу член королівської родини позбувся титулу принца ще у 1917 році — відповідно до Titles Deprivation Act, який дозволив королю Георгу V позбавити звань тих, хто воював на боці ворога під час Першої світової. Тоді титули втратили, зокрема, принц Ернест Август Ганноверський та кілька інших родичів, що присягнули Німеччині.

Після скандального зречення Едварда VIII у 1936 році через шлюб з двічі розлученою американкою Волліс Сімпсон, він все ж зберіг титул герцога Віндзорського, хоча втратив статус Його Величності.

Отже, принц Ендрю дійсно став першим у новітній історії членом британської монархії, позбавленим всіх титулів через моральний і репутаційний скандал, який безпосередньо загрожує авторитету корони. Тому рішення короля Чарльза ІІІ стало історичним, як каже BBC. За словами королівської історикині Кейт Вільямс, рішення короля стало "безпрецедентним".

Думки експертів і що буде далі з вже не принцом

Ендрю та його донька Євгенія у 2012 році, фото: Вікіпедія

Ендрю, якому 65, тепер "звичайний громадянин" – без публічних обов'язків, доходів (крім офіційно відомої скромної пенсії з флоту) та доступу до королівських фінансів (хоча кажуть, він отримає одноразову шестизначну виплату). Він переїде до Йорк-Котедж на Сандрінгемі – скромного будинку, фактично, це заслання у сільській місцевості, щоб жити в безвісті і споглядання публіки. За даними BBC, це станеться вже після нового року.

Експерти песимістичні щодо подальшої долі члена королівської родини та загалом монархії у Великій Британії. У The Guardian пишуть, що "дурість та королівська самовпевненість потопили Ендрю".

"Розпещений матір’ю та надто довго ігнорований братами й сестрами, саме така поведінка, як у Ендрю, може врешті-решт убити монархію", - вважають британські експерти.

А Reuters каже, що саме "страх за ослаблену корону" спонукав короля Чарльза ІІІ зробити "безжальний вчинок проти брата Ендрю".

"Це стало одним із найдраматичніших кроків проти члена королівської родини в сучасній історії Великої Британії з боку короля, який досі проходить регулярне лікування раку та чиїм пріоритетом є зміцнення підтримки монархії до того, як його старший син, принц Вільям, успадкує трон", - пишуть у виданні.

Багато коментаторів заявили, що цей крок мав відбутися набагато раніше. Зокрема, у CNN вважають, що рішення Короля Чарльза ІІІ може бути вже надто пізнім.

"Для багатьох людей у ​​країні, і, безумовно, для критиків королівської родини, цих кроків може бути недостатньо для відновлення заплямованої репутації монархії. Для деяких, позбавлення Ендрю статусу принца є лише певним кроком. Інші критики кажуть, що родина роками захищала Ендрю, і тиск на певну відповідальність має продовжуватися", - відзначають у виданні і додають, що Чарльз робить усе можливе в межах своїх королівських повноважень, щоб зберегти обличчя монархії.

У The New York Times же хвалять рішучість короля, кажучи, що так він продемонстрував "рівень відповідальності, який рідко застосовується до королівських осіб".

"Коли принц Чарльз зійшов на престол у 2022 році, спостерігачі за королівською імперією передбачали, що він буде обережним реформатором, який спрямує стародавню британську монархію до більш відкритого, інклюзивного та відповідального стилю. Мало хто передбачав, що вигнання його норовливого молодшого брата Ендрю стане визначальним моментом у цьому проєкті", - пишуть американські журналісти.

Тож скандал з Ендрю – цінний урок для британської монархії, яка давно вже переживає не найкращі часи. Рівень популярності їх все більша падає, тому радикальна трансформація цього вікового інституту британської політики, ймовірно, вже не за горами.

Читайте також: Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича