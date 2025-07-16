Підозри у плагіаті, відстоювання Шкарлета й імовірні зв'язки з Комарницьким: чому студентство проти призначення Андрія Вітренка міністром освіти

"Еспресо" розповість, чому студенти проти таких перестановок в уряді, у чому підозрюють Вітренка та де фігурував майбутній міністр.

Кадрові перестановки в уряді та Міносвіти зокрема

Вже понад тиждень в українському інфопросторі всі обговорюють масштабні кадрові перестановки в уряді. На фоні зміни прем’єра та керівництва міністерств оборони, економіки та юстиції десь у тиші, здається не так гучно, їх проведуть і в головному освітянському відомстві країни. Видається, що про перестановку Лісовий – Вітренко трубили лише кілька нардепів і студентство.

Останнє, до слова, два дні поспіль збиралось у столиці, аби висловити своє невдоволення такими перестановками. На Арсенальну площу вийшла молодь з Українського католицького університету, Київської школи економіки, Києво-Могилянської академії, ГО "Українські студенти за свободу" та Української асоціації студентів. Своїми вимогами вони називали недопуск Вітренка на посаду очільника МОН та його подальше звільнення з посади заступника міністра.

фото: Володимир Тунік-Фриз

Спершу зазначимо, що чи не першою про цю перестановку публічно повідомила нардепка та ексзаступниця міністра освіти Сергія Квіта Інна Совсун. Вона зазначила, що причиною такого призначення може бути лише одне: Вітренко забезпечить голоси студентів на виборах через адмінресурс.

Ми ж спробуємо пригадати, чим запам’ятався багаторічний функціонер Міністерства освіти і науки України, який перейде до управління відомством.

Хет-трик академічної недоброчесності: третій раз поспіль міністра, або ж потенційного міністра, підозрюють у плагіаті в дисертації

Перш за все, необхідно вказати, що наразі Нацагентство з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) лише проводить перевірку щодо можливого плагіату в його наукових роботах.

Сам Андрій Вітренко на онлайн-зустрічі з представниками Студпарламенту КНУ і КПІ 12 липня заявив, що абсолютно не толерує академічну недоброчесність, а якщо агентство не доведе наявність такої в його роботах, то він звертатиметься до суду, аби захистити честь і гідність.

"Усі свої наукові роботи я вистраждав потом і кров'ю… Я не толерую і не збираюся толерувати академічну недоброчесність. Я знаю, що зайшла скарга на мене до Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Я зараз буду використовувати свої можливості заступника міністра для того, щоб просити НАЗЯВО розглянути її якомога швидше", – наголосив кандидат у міністри.

Однак якщо плагіат таки виявлять, він "буде діяти відповідно до чинного законодавства".

Варто вказати, що заяву про плагіат у наукових роботах і кандидатській дисертації Андрія Вітренка написали активісти громадської ініціативи "Дисергейт". Мовилось, що роботи посадовця нібито містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських учених.

Водночас необхідно вказати, що покликання на ресурс "Плагіат і фальсифікації в наукових працях", де і публікували дослідження активістів, наразі не працюють із повідомленням "Сторінка не знайдена" (не збереглись і у вебархіві). Однак жодних заяв щодо цього наразі ні від Андрія Вітренка, ні від НАЗЯВО не було. У мережі лиш зберігається низка квітневих передруків від ЗМІ з цього ресурсу, де детально описують моменти з перекладом публікацій і запозиченням від російських авторів.

Результатів перевірки робіт від агентства наразі немає, а отже, інформація про академічну недоброчесність все ще непідтверджена. Лише додамо, що до цього НАЗЯВО офіційно заявило про плагіат у попередніх двох міністрів, заступником яких був Андрій Вітренко – Оксена Лісового та Сергія Шкарлета. До речі, про Шкарлета…

За честь керівництва

Як ми вже писали, майбутній міністр доволі довго працює у МОН на посаді заступника його керівника. Однак однією з основних претензій до Андрія Вітренка є відстоювання одіозного Сергія Шкарлета, який засідав очільником відомства з грудня 2020 до березня 2023 року.

Чим запам’ятався головний освітянин країни тих років? Достатньо того, що Шкарлет відкрито підтримував у 2004 та 2010 роках президента Віктора Януковича та й сам балотувався як регіонал у тому ж 2010-му до Чернігівської облради. Вже перед призначенням його звинуватять у великій кількості плагіату, що згодом підтвердиться офіційно. Незабаром розгориться скандал із кнопкодавством під час голосування за його призначення на посаду – голоси деяких депутатів від ОПЗЖ зарахують, хоча їх і не було на сесії ВРУ. А незадовго до повномасштабного вторгнення студенти багатьох українських вишів вийдуть на безстрокову акцію, вимагаючи відставки Шкарлета після ситуації з виборами президента Києво-Могилянки, де МОН не затвердило результатів волевиявлення університету, за якими переміг Сергій Квіт.

фото: Сергій Нуженко / "Радіо Свобода"

Але до чого тут Андрій Вітренко, адже не завжди заступники міністрів поділяють їхні погляди та розділяють провали? Принаймні цього разу підопічний вирішив відстояти честь керівника, написавши колонку з 10 пунктами, де заявляв, що студентські мітинги – це політично вмотивована фікція, а Сергій Шкарлет "завжди був і залишається прихильником конструктивного діалогу, особливо – зі студентством".

Варто зазначити, що міносвіти тоді скасувало перевибори президента Могилянки та визнало результати попереднього волевиявлення, однак вимогу про відставку Шкарлета виконають лише через рік.

Зв’язок зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким

Паралельно з діяльністю в МОН, у 2020 році Андрій Вітренко обрався депутатом у Київську міську раду ІХ скликання від партії "Слуга Народу", де очолив комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Вкажемо, що надалі йтиметься про непідтверджену інформацію. Як повідомили власні джерела виданню "Дзеркало тижня", саме Денис Комарницький, який наразі фігурує у кримінальному провадженні та був головною ціллю спецоперації НАБУ "Чисте місто", став лобістом та організатором виборчої кампанії Андрія Вітренка. І спершу Офіс президента вимагав зробити його секретарем КМУ, проте від такої ідеї відмовились і натомість віддали посаду керівника доволі впливової комісії.

фото: скриншот із відео

"Вітренко і очолювана ним бюджетна комісія ніколи не була ключовою в корупційних схемах як земельна, але Вітренко не заважав Комарницькому працювати з фракціями та свою частку завжди мав", – заявили анонімні джерела ZN.UA.

І все б нічого, адже джерело анонімне, а інформація непідтверджена. Проте Андрій Вітренко фігурував на славнозвісних "плівках Комарницького", які опублікувало НАБУ та САП після проведення операції "Чисте місто", яка полягала у викритті містобудівної корупції у Київській міськраді. Сам кандидат у міністри зізнався у коментарі для "Главкому", що був у тому самому офісі ексдепутата КМР Дениса Комарницького, з якого велася прослушка. Він пояснює це тим, що останній мав вплив на прийняття рішень фракцією "Удар".

"І я, як голова фракції, контактую і зустрічаюсь з головою фракції "ЄС" Володимиром Прокопівим, і зі співголовами фракції "Удар" Валентином Мондриївським, Дмитром Білоцерковцем. Так само з Комарницьким я зустрічався щодо формування якихось політик в Київській міськраді – в мене були важливі проєкти рішень, які мені треба було підтримувати", – вказав Вітренко, заперечивши те, що вирішував з Комарницьким якісь земельні чи бюджетні питання.

Однак цей коментар був у березні, а вже зараз, у липні, на тій же зустрічі зі Студпарламентом КНУ та КПІ він заперечуватиме будь-які зв’язки з Комарницьким.

"Я ніколи в житті не мав жодних стосунків: ані корупційних, ані дружніх - ніяких з Денисом Сергійовичем Комарницьким. Денис Комарницький ніколи в житті не був модератором моєї передвиборчої кампанії в депутати Київської міської ради. З Денисом Комарницьким я познайомився вже після того, як став депутатом Київської міської ради. Скажу відверто, у мене навіть телефону його немає", – сказав Вітренко.

Що характерно, після кожної з сьогоднішніх ситуацій Андрій Вітренко виходив у публіку з однією і тією ж тезою – усе це продумана політична кампанія проти нього, яка не має фактичного зв’язку з реальністю. В обох протестах (сьогоднішні та ті, що були спрямовані проти Сергія Шкарлета) студенти були проплачені, заяви про плагіат також були вмотивовані матеріально, ну а зв’язки зі "смотрящим" Комарницьким – інформаційні атаки та маніпуляції.

фото: Міністерство освіти і науки України

До речі, про політику: з січня 2024 року Андрій Вітренко також очолює Київську організацію партії "Слуга Народу".