Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Пояснюємо Starship із 10-го разу успішно злетів: прорив Маска на шляху до Марса чи лише чергова спроба. Пояснюємо
Огляд

Starship із 10-го разу успішно злетів: прорив Маска на шляху до Марса чи лише чергова спроба. Пояснюємо

Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
17:19
Пояснюємо

Після низки невдач мільярдеру Ілону Маску таки майже все вдалося: його найбільша ракета Starship вперше злітала в космос, виконала частину завдань і повернулася на воду, однак до регулярних польотів, а тим більше польоту на Марс, ще далеко

Зміст

Політ IFT-10 (Integrated Flight Test-10) відбувся 26 серпня з космодрому Starbase у Техасі, де ракета досягла суборбітальної траєкторії, розгорнула супутникові симулятори та провела ключові тести. Однак успіх був неповним: під час повернення в атмосферу стався вибух у двигуновому відсіку, що пошкодив корабель, однак дозволив йому приземлитися.

В будь-якому випадку – це досягнення, яке наближає мрію власника компанії SpaceX Ілона Маска про колонію на Марсі, хоч і підкреслює, наскільки ще багато роботи попереду. Про це більше розповість Еспресо.

Що таке Starship: походження та призначення

Starship

Starship, фото: reuters

 

Starship – це повністю багаторазова космічна система, розроблена компанією SpaceX, яка складається з двох основних компонентів: надважкого бустера Super Heavy (перший ступінь) та власне корабля Starship (другий ступінь).

Загальна висота ракети сягає 121 метра, а маса з паливом – близько 5000 тонн, що робить її найпотужнішою ракетою в історії. Система використовує двигуни Raptor, які працюють на рідкому метані та кисні.

Ідея Starship бере початок у 2000-х роках, коли SpaceX почала розробку надважких багаторазових ракет для зниження вартості космічних польотів. Спочатку концепція називалася Interplanetary Transport System (ITS) у 2016 році, потім Big Falcon Rocket (BFR) у 2017-му, і нарешті Starship у 2018-му. 

Розробка ведеться ітеративно методом спроб і помилок: SpaceX будує прототипи, тестує їх і швидко вносить зміни на основі даних. Це дорожче, але пришвидшує роботу. Головна мета – створити систему, здатну доставляти до 100-150 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту, з можливістю дозаправки в космосі для далеких місій. Зазначимо, що вантажний Boeing 747-8F може перевозити близько 137 тонн, а знищений український An-225 ("Мрія") міг доставити навіть 250 т. Тобто по суті Starship – це як вантажний літак для космічних польотів. 

Не дивно, що призначення Starship амбітне, бо це ключовий елемент планів Ілона Маска щодо колонізації Марса, де ракета має транспортувати людей і вантажі для створення самодостатньої колонії. Крім того, Starship обрана NASA для програми Artemis як посадковий модуль для висадки астронавтів на Місяць (Artemis III планується на 2027 рік). 

Ракета також може використовуватися для швидких суборбітальних перевезень на Землі, наприклад, з Лос-Анджелеса до Сіднея за 30 хвилин, або для розгортання супутників Starlink чи іншого корисного ватажу.

Дев’ять не зовсім вдалих запусків 

запуск SpaceX Starship

запуск SpaceX Starship, фото: reuters

 

Програма Starship пройшла через численні невдачі: з 10 запусків до серпня цього року 5 були відносно успішними, а 5 – дуже провальними.

Ранні тести, як IFT-1 (квітень 2023), закінчилися вибухом через втрату контролю над двигунами та структурні проблеми. IFT-2 і IFT-3 мали проблеми з витоками палива та блокуванням фільтрів рідкого кисню, що призводило до пожеж і руйнування. 

У 2025 році проблеми посилилися: IFT-7 (січень) вибухнув через пожежу в задній частині другого ступеня, спричинену гармонійними коливаннями та витоками палива. А IFT-8 (березень) зазнав подібної долі – вибух у задньому відсіку через пошкодження високотисного резервуара азоту. 

IFT-9 (травень) дійшов далі, але втратив контроль через несподіване підвищення тиску в носовій частині та витік метану, що призвело до руйнування на висоті 59 км. 

Крім того, у червні 2025 вибухнув прототип корабля (Ship 36) під час статичного тесту через пошкодження паливної системи. 

Невдачі часто траплялися через витоки пального, надмірні вібрації під час польоту та проблеми з тиском у баках. Однак кожен провал надавав важливі дані для вдосконалення: SpaceX оновлювала дифузори, теплоізоляцію, системи тиску та матеріали теплового щита. Тобто постійно вносячи зміни.

Майже успішний 10-й запуск

Тест IFT-10 планувався на червень цього року, але був відкладений через вибух Ship 36 та невдачі попередніх запусків. Перша спроба запуску 24 серпня скасувалася через проблему з наземним обладнанням (витік рідкого кисню), друга 25 серпня – через погану погоду.

Третя спроба 26 серпня о 18:30 за місцевим часом (Техас на приватному космодромі) пройшла успішно: ракета з Booster 16 і Ship 37 злетіла. 

Мільйони людей дивилися в режимі онлайн за польотом ракети. 

Політ тривав близько години: після розділення ступенів Super Heavy виконав контрольований спуск і м'яке приводнення в Мексиканській затоці, тестуючи різні конфігурації двигунів (лише 2 з 3 центральних для посадки). 

Корабель в космосі розгорнув 8 симуляторів супутників Starlink, провів перезапуск двигуна Raptor у космосі та тестував тепловий щит з меншою кількістю плиток. 

Однак на 47-й хвилині, під час входження в атмосферу на висоті 90 км, стався вибух невідомого походження у двигуновому відсіку, пошкодивши частину корабля. 

Попри це, Ship 37 вижив, приводнився в Індійському океані і в кінці драматично вибухнув (як і було заплановано, інженери активували систему аварійного завершення польоту).

Що кажуть експерти: на крок ближче до Марса, але Китай швидший

ілюстрація, як виглядатиме колонія на Марсі з ракетами Starship, фото: SpaceX

 

Експерти оцінюють крайній тест, як значний крок уперед, особливо після кількох невдач, але наголошують, що до Марсу ще далеко.

У The New York Times написали, що компанія мільярдера на певний час змусила замовкнути деяких критиків, які припускають, що проєкт Starship має серйозні інженерні недоліки. Адже через низку невдач, багато аналітиків почали сумніватися у життєздатності цієї ракети та корабля, вказуючи, на те, що Маск ступив на ті ж граблі, що і NASA, коли 50 років тому намагалися збудувати подібну велику ракету.

Експерти з NASA вважають, що успішне розгортання вантажу та перезапуск двигуна наближають людство до Марса, але мало хто з них вірить, що це станеться найближчими роками. Ключовими будуть майбутні тести дозаправки в космосі. Бо без цього Starship може досягти лише низької навколоземної орбіти. Перш ніж вирушити до більш віддалених пунктів призначення, його баки мають бути заправлені, а це значить запуск кількох Starship, де одні в ролі бензоколонки, а інші – в ролі мандрівників. 

"Компанії доведеться запустити від 10 до 20 надважких танкерів-заправників для заправки посадкового модуля Starship, який будується для програми NASA Artemis та має намір потрапити на Місяць. Багато спостерігачів сумніваються, що система буде вдосконалена вчасно для посадки на Місяць у 2027 році, і, можливо, не раніше, ніж китайці розпочнуть власну місію на Місяць наприкінці десятиліття", - песимістично оцінюють прогрес у CBS News після розмови з кількома керівниками та інженерами NASA.

Ілон Маск у прямій трансляції SpaceX визнав, що "залишаються тисячі інженерних проблем, які є невирішеними як для корабля, так і для ракети-носія", однак він вірить у те, що компанія здатна швидко подолати ці виклики і поки не зміщує офіційних графіків пов’язаних з Місяцем та Марсом. Запуск місії Artemis III наразі заплановано на 2027 рік, щодо Марсу то останній прогноз Маска такий:

"Лише невелика ймовірність, що Starship полетить із екіпажем (і роботами Optimus) вже у листопаді-грудні 2026 року. Ймовірніше – безпілотний політ десь через близько 3,5 роки (тобто приблизно у 2028 році), а з людьми – через близько 5,5 року (2030).

Однак старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Тодд Гаррісон каже, що через затримки в розробці Starship, Artemis III майже напевно не буде запущено до 2028 року або навіть пізніше. А це значить, що план Китаю з доставки свого космонавта на Місяць до 2030 року, може випередити американців. 

"Навіть після наступного успішного випробувального польоту, існує понад 50% шансів, що Китай досягне Місяця раніше, ніж NASA зробить це з Artemis III. Якщо це станеться, то це не кінець світу. Але це скоріше психологічний удар. Постійні та методичні кроки Китаю можуть призвести до того, що він також може першим створити базу на Місяці", - вважає аналітик. 

Томас Мур, науковий кореспондент Sky News, позитивно оцінив 10-те випробування Starship, але також зазначив, що "ракета ще не довела свою готовність до польотів на Місяць і Марс".

"NASA розраховує на те, що SpaceX підготує Starship за два роки для доставки людей і речей на поверхню Місяця. Ілон Маск має ще більші мрії та каже про безпілотний Starship, який вирушить аж до Марса до кінця наступного року. Та зараз, на цю мить, це все виглядає сумнівно, але ніхто б не ризикнув списувати SpaceX", - констатує експерт. 

  • До слова, у суботу, 2 серпня, корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно доставив на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох астронавтів — двох американців, японця та росіянина. Політ тривав всього 15 годин
Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Наука
космос
Технології
Ілон Маск
США
Читайте також:
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Автор Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
Автор Роман Яворський
25 серпня, 2025 понедiлок
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
Київ
+21.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
18:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
18:16
Безробітні
Ваучери на навчання: Кабмін розширив перелік професій, які можна опанувати коштом держави
18:04
податки
Уряд підтримав законопроєкт про податки на доходи від Bolt, Glovo та інших платформ
18:01
OPINION
Чому Польща має заборонити і свій прапор
17:58
Уряд України
Уряд оголосив конкурс на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області
17:45
суд, санкції
Агент РФ, який на замовлення ФСБ готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, отримав 15 років за ґратами
17:44
Уряд просять розглянути можливість виїзду за кордон для чоловіків віком до 24 років
17:35
Ексклюзив
мобілізація
У ДПСУ розповіли, коли набере чинності постанова Кабміну та що потрібно для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років
17:35
ЗСУ
Від початку доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 76 боєзіткнень,— Генштаб
17:34
Данія
Данія викликала американського посла через інформацію про операції впливу США в Гренландії
17:11
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, – розвідка
17:10
Аналітика
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Ракетний меч для спецоперацій – коли ми його матимемо
17:04
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома
16:59
У Дію додали функцію реєстрації місця проживання в гуртожитку
16:55
OPINION
Якій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і підтримку
16:31
"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковим для Польщі": посольство про вето Навроцького
16:26
Анонс
Премія Василя Стуса 2025
Премія імені Василя Стуса 2025 року: імʼя лауреата стане відомим 11 вересня
16:25
ФСБ
У Криму ФСБ затримала чоловіка за публікації в telegram про вибух на Керченському мосту
16:14
отримати житло
ВПО, які позбулися житла через окупацію, отримають до 2 млн на купівлю нової оселі
16:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
РФ хоче контролювати Європу та отримувати з цього прибутки, – аналітик Горбач
16:02
OPINION
Перший скандал Свириденко. Як премʼєрка спалилась на братові, який втік до Британії?
16:01
гривня тисяча гривень
Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині
15:46
Новини компаній
На Прикарпатті за підтримки "Українських вертольотів" провели перший ветеранський марш-кидок Carpathian YOMP
15:42
на фото Юлія Свириденко в Данії
Свириденко здійснила перший закордонний візит на посаді очільниці уряду – до Данії
15:41
прикордонний контроль, перетин кордону
Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років
15:32
Оновлено
Кабмін
Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
15:17
Ексклюзив
нафтопровід "Дружба"
За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт
15:12
Кароль Навроцький
Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"
15:00
"Зізнання у злочині": МЗС України відреагувало на рішення РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням
14:38
Дональд Туск
Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ
14:27
Огляд
Богдан Ступка
Від слюсаря до одного з найвпізнаваніших акторів України: 84 роки тому народився Богдан Ступка
14:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД
14:04
OPINION
Візьми фломастер і напиши
14:00
Дмитро Пєсков
Зустріч Зеленського і Путіна має бути "добре підготовленою": Пєсков каже, що керівники переговорних груп підтримують звʼязок
13:42
Трамп переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, - Politico
13:40
Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026
13:19
китай
Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ
13:07
Капітолій (Вашингтон)
США готові надати засоби ППО та розвідувальну підтримку Україні після припинення війни, - FT
12:59
Ексклюзив
ЗСУ
Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV