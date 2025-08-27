Starship із 10-го разу успішно злетів: прорив Маска на шляху до Марса чи лише чергова спроба. Пояснюємо

Політ IFT-10 (Integrated Flight Test-10) відбувся 26 серпня з космодрому Starbase у Техасі, де ракета досягла суборбітальної траєкторії, розгорнула супутникові симулятори та провела ключові тести. Однак успіх був неповним: під час повернення в атмосферу стався вибух у двигуновому відсіку, що пошкодив корабель, однак дозволив йому приземлитися.

В будь-якому випадку – це досягнення, яке наближає мрію власника компанії SpaceX Ілона Маска про колонію на Марсі, хоч і підкреслює, наскільки ще багато роботи попереду. Про це більше розповість Еспресо.

Що таке Starship: походження та призначення

Starship, фото: reuters

Starship – це повністю багаторазова космічна система, розроблена компанією SpaceX, яка складається з двох основних компонентів: надважкого бустера Super Heavy (перший ступінь) та власне корабля Starship (другий ступінь).

Загальна висота ракети сягає 121 метра, а маса з паливом – близько 5000 тонн, що робить її найпотужнішою ракетою в історії. Система використовує двигуни Raptor, які працюють на рідкому метані та кисні.

Ідея Starship бере початок у 2000-х роках, коли SpaceX почала розробку надважких багаторазових ракет для зниження вартості космічних польотів. Спочатку концепція називалася Interplanetary Transport System (ITS) у 2016 році, потім Big Falcon Rocket (BFR) у 2017-му, і нарешті Starship у 2018-му.

Розробка ведеться ітеративно методом спроб і помилок: SpaceX будує прототипи, тестує їх і швидко вносить зміни на основі даних. Це дорожче, але пришвидшує роботу. Головна мета – створити систему, здатну доставляти до 100-150 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту, з можливістю дозаправки в космосі для далеких місій. Зазначимо, що вантажний Boeing 747-8F може перевозити близько 137 тонн, а знищений український An-225 ("Мрія") міг доставити навіть 250 т. Тобто по суті Starship – це як вантажний літак для космічних польотів.

Не дивно, що призначення Starship амбітне, бо це ключовий елемент планів Ілона Маска щодо колонізації Марса, де ракета має транспортувати людей і вантажі для створення самодостатньої колонії. Крім того, Starship обрана NASA для програми Artemis як посадковий модуль для висадки астронавтів на Місяць (Artemis III планується на 2027 рік).

Ракета також може використовуватися для швидких суборбітальних перевезень на Землі, наприклад, з Лос-Анджелеса до Сіднея за 30 хвилин, або для розгортання супутників Starlink чи іншого корисного ватажу.

Дев’ять не зовсім вдалих запусків

запуск SpaceX Starship, фото: reuters

Програма Starship пройшла через численні невдачі: з 10 запусків до серпня цього року 5 були відносно успішними, а 5 – дуже провальними.

Ранні тести, як IFT-1 (квітень 2023), закінчилися вибухом через втрату контролю над двигунами та структурні проблеми. IFT-2 і IFT-3 мали проблеми з витоками палива та блокуванням фільтрів рідкого кисню, що призводило до пожеж і руйнування.

У 2025 році проблеми посилилися: IFT-7 (січень) вибухнув через пожежу в задній частині другого ступеня, спричинену гармонійними коливаннями та витоками палива. А IFT-8 (березень) зазнав подібної долі – вибух у задньому відсіку через пошкодження високотисного резервуара азоту.

IFT-9 (травень) дійшов далі, але втратив контроль через несподіване підвищення тиску в носовій частині та витік метану, що призвело до руйнування на висоті 59 км.

Крім того, у червні 2025 вибухнув прототип корабля (Ship 36) під час статичного тесту через пошкодження паливної системи.

Невдачі часто траплялися через витоки пального, надмірні вібрації під час польоту та проблеми з тиском у баках. Однак кожен провал надавав важливі дані для вдосконалення: SpaceX оновлювала дифузори, теплоізоляцію, системи тиску та матеріали теплового щита. Тобто постійно вносячи зміни.

Майже успішний 10-й запуск

Тест IFT-10 планувався на червень цього року, але був відкладений через вибух Ship 36 та невдачі попередніх запусків. Перша спроба запуску 24 серпня скасувалася через проблему з наземним обладнанням (витік рідкого кисню), друга 25 серпня – через погану погоду.

Третя спроба 26 серпня о 18:30 за місцевим часом (Техас на приватному космодромі) пройшла успішно: ракета з Booster 16 і Ship 37 злетіла.

Мільйони людей дивилися в режимі онлайн за польотом ракети.

Політ тривав близько години: після розділення ступенів Super Heavy виконав контрольований спуск і м'яке приводнення в Мексиканській затоці, тестуючи різні конфігурації двигунів (лише 2 з 3 центральних для посадки).

Корабель в космосі розгорнув 8 симуляторів супутників Starlink, провів перезапуск двигуна Raptor у космосі та тестував тепловий щит з меншою кількістю плиток.

Однак на 47-й хвилині, під час входження в атмосферу на висоті 90 км, стався вибух невідомого походження у двигуновому відсіку, пошкодивши частину корабля.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Попри це, Ship 37 вижив, приводнився в Індійському океані і в кінці драматично вибухнув (як і було заплановано, інженери активували систему аварійного завершення польоту).

Що кажуть експерти: на крок ближче до Марса, але Китай швидший

ілюстрація, як виглядатиме колонія на Марсі з ракетами Starship, фото: SpaceX

Експерти оцінюють крайній тест, як значний крок уперед, особливо після кількох невдач, але наголошують, що до Марсу ще далеко.

У The New York Times написали, що компанія мільярдера на певний час змусила замовкнути деяких критиків, які припускають, що проєкт Starship має серйозні інженерні недоліки. Адже через низку невдач, багато аналітиків почали сумніватися у життєздатності цієї ракети та корабля, вказуючи, на те, що Маск ступив на ті ж граблі, що і NASA, коли 50 років тому намагалися збудувати подібну велику ракету.

Експерти з NASA вважають, що успішне розгортання вантажу та перезапуск двигуна наближають людство до Марса, але мало хто з них вірить, що це станеться найближчими роками. Ключовими будуть майбутні тести дозаправки в космосі. Бо без цього Starship може досягти лише низької навколоземної орбіти. Перш ніж вирушити до більш віддалених пунктів призначення, його баки мають бути заправлені, а це значить запуск кількох Starship, де одні в ролі бензоколонки, а інші – в ролі мандрівників.

"Компанії доведеться запустити від 10 до 20 надважких танкерів-заправників для заправки посадкового модуля Starship, який будується для програми NASA Artemis та має намір потрапити на Місяць. Багато спостерігачів сумніваються, що система буде вдосконалена вчасно для посадки на Місяць у 2027 році, і, можливо, не раніше, ніж китайці розпочнуть власну місію на Місяць наприкінці десятиліття", - песимістично оцінюють прогрес у CBS News після розмови з кількома керівниками та інженерами NASA.

Ілон Маск у прямій трансляції SpaceX визнав, що "залишаються тисячі інженерних проблем, які є невирішеними як для корабля, так і для ракети-носія", однак він вірить у те, що компанія здатна швидко подолати ці виклики і поки не зміщує офіційних графіків пов’язаних з Місяцем та Марсом. Запуск місії Artemis III наразі заплановано на 2027 рік, щодо Марсу то останній прогноз Маска такий:

"Лише невелика ймовірність, що Starship полетить із екіпажем (і роботами Optimus) вже у листопаді-грудні 2026 року. Ймовірніше – безпілотний політ десь через близько 3,5 роки (тобто приблизно у 2028 році), а з людьми – через близько 5,5 року (2030).

Однак старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Тодд Гаррісон каже, що через затримки в розробці Starship, Artemis III майже напевно не буде запущено до 2028 року або навіть пізніше. А це значить, що план Китаю з доставки свого космонавта на Місяць до 2030 року, може випередити американців.

"Навіть після наступного успішного випробувального польоту, існує понад 50% шансів, що Китай досягне Місяця раніше, ніж NASA зробить це з Artemis III. Якщо це станеться, то це не кінець світу. Але це скоріше психологічний удар. Постійні та методичні кроки Китаю можуть призвести до того, що він також може першим створити базу на Місяці", - вважає аналітик.

Томас Мур, науковий кореспондент Sky News, позитивно оцінив 10-те випробування Starship, але також зазначив, що "ракета ще не довела свою готовність до польотів на Місяць і Марс".

"NASA розраховує на те, що SpaceX підготує Starship за два роки для доставки людей і речей на поверхню Місяця. Ілон Маск має ще більші мрії та каже про безпілотний Starship, який вирушить аж до Марса до кінця наступного року. Та зараз, на цю мить, це все виглядає сумнівно, але ніхто б не ризикнув списувати SpaceX", - констатує експерт.