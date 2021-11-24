"Поза рівнем енергобезпеки": залишків вугілля в Україні вистачає на 3 дні роботи ТЕС при морозах, - екскерівник Укренерго
В Україні має бути запасів вугілля на три тижні роботи теплоелектростанцій при низькій температурі
Про це заявив колишній в.о голови правління Укренерго Всеволод Ковальчук в ефірі програми Energo Live.
Він зазначив, що ремонти на блоках теплових електростанцій, які зараз проходять, є звичною практикою.
"Якраз на атомних станціях рекордна кількість блоків, які одночасно в роботі. Як правило, 13-14 блоків одночасно не працюють. Це спеціально підганяли ремонтні компанії через
дефіцит вугілля, щоб було більше потужностей з атомних станцій", - заявив Ковальчук.
На його думку, для приватних компаній, що виробляють електрику з вугілля, економічно вигідно створювати дефіцит на ринку.
"Не давати можливостей купляти це вугілля "Центренерго" чи "Донбасенерго", тому що завдяки цьому на ринку підтримуються більш високі ціни. Вони на цьому заробляють. Я не вважаю, що ситуація під контролем, залишки вугілля, яких при сильних морозах вистачає на 3 дні роботи теплових енергостанцій, це поза рівнем енергобезпеки, має бути хоча б на 2 тижні запас", - підсумував ексочільник Укренерго.
- Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку. За його словами, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток.
- Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис. тонн.
- Президент Володимир Зеленський ввечері 15 листопада у зверненні повідомив, що в Україну йдуть 7 суден з вугіллям, яке має закрити проблему дефіциту.
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