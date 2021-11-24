"Поза рівнем енергобезпеки": залишків вугілля в Україні вистачає на 3 дні роботи ТЕС при морозах, - екскерівник Укренерго

Про це заявив колишній в.о голови правління Укренерго Всеволод Ковальчук в ефірі програми Energo Live.



Він зазначив, що ремонти на блоках теплових електростанцій, які зараз проходять, є звичною практикою.



"Якраз на атомних станціях рекордна кількість блоків, які одночасно в роботі. Як правило, 13-14 блоків одночасно не працюють. Це спеціально підганяли ремонтні компанії через

дефіцит вугілля, щоб було більше потужностей з атомних станцій", - заявив Ковальчук.



На його думку, для приватних компаній, що виробляють електрику з вугілля, економічно вигідно створювати дефіцит на ринку.



"Не давати можливостей купляти це вугілля "Центренерго" чи "Донбасенерго", тому що завдяки цьому на ринку підтримуються більш високі ціни. Вони на цьому заробляють. Я не вважаю, що ситуація під контролем, залишки вугілля, яких при сильних морозах вистачає на 3 дні роботи теплових енергостанцій, це поза рівнем енергобезпеки, має бути хоча б на 2 тижні запас", - підсумував ексочільник Укренерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку. За його словами, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток.

Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис. тонн.

Президент Володимир Зеленський ввечері 15 листопада у зверненні повідомив, що в Україну йдуть 7 суден з вугіллям, яке має закрити проблему дефіциту.