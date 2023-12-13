Позбавити РФ переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції: Зеленський про воєнні цілі України на 2024 рік
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом воєнні цілі України на 2024 рік, зокрема посилення ППО та знищення російської логістики
Про це він заявив на спільній пресконференції з Байденом, яку транслював Голос Америки.
"Ми рухаємось у правильному напрямі. Я хочу обговорити з Президентом Байденом, як пришвидшити цей рух. Зокрема, посилення нашої протиповітряної оборони та спроможності знищувати логістику Росії. Наші цілі на 2024 рік чіткі – позбавити Росію переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально", – підкреслив Зеленський.
Він також додав, що Сили оборони України успішно перемогли РФ у Чорному морі, тепер росіяни ховають залишки свого військово-морського флоту у віддалених бухтах.
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