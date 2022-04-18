Пожежу на шиномонтажі загасять приблизно за 2 години, триває розбір завалів, - заступник голови ОВА про ракетні удари по Львову
Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик розповів, що пожежу на шиномонтажі, яка розпочалася внаслідок ракетних ударів по Львову, загасять приблизно за 2 години
Посадовець поділився інформацією в етері Еспресо.TV.
"За останніми даними відомо про 6 загиблих внаслідок ракетних ударів по Львову, але ситуація змінюється. На цей час також відомо про 12 травмованих різного ступеню тяжкості", - зазначив Годик.
Перший заступник голови Львівської ОВА також додав, що ДСНС завершує гасіння обох обʼєктів та розбираються завали, за результатами чого буде уточнення даних щодо загиблих і травмованих.
"Найбільший дим був від об'єкта шиномонтажу, де здійснювалася реалізація автомобільних шин - внаслідок займання гуми та перекриття шиномонтажу фактично й виник такий густий і чорний дим над Львовом. На цей момент закінчуються роботи по гасінню пожежі, гадаю, за 2 год все буде погашено", - зауважив Андрій Годик.
- Нагадаємо, 18 квітня вранці по Львову було завдано кілька ракетних ударів, пошкоджена цивільна інфраструктура.
- Пізніше стало відомо, що у Львові кілька російських ракет влучили поряд із залізничними об'єктами, ситуація на вокзалі контрольована.
- У русі громадського транспорту Львова через ракетні удари, завдані російськими окупантами, відбулися зміни.
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