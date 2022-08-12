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Ексклюзив

Позиції ООН та України щодо ситуації на ЗАЕС збігаються, - директор Центру досліджень енергетики Харченко

12 серпня, 2022 п'ятниця
17:16
війна з Росією ЗАЕС

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що в ООН зайняли правильну позицію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, вимагаючи повної демілітаризації станції

Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо".

"Поки на Запорізькій АЕС залишаються російські війська та техніка, загроза пошкодження енергоблоків нікуди не зникне. І тут слід визнати, що ООН зайняла дуже правильну та конструктивну позицію щодо цієї ситуації. Позиція ООН збігається з найкращими інтересами України.Оскільки ООН та Україна вимагають повної демілітаризації Запорізької АЕС", - пояснив Харченко

Експерт наголосив, що тільки після демілітаризації ЗАЕС, міжнародні спостерігачі можуть відвідати станцію.

"Військовим Росії потрібно покинути Запорізьку АЕС. Тільки після цього є сенс місії МАГАТЕ та міжнародним спостерігачам там знаходитись. Вони зможуть контролювати технічний стан ЗАЕС та констатувати загрозу терактів, чи навпаки", - додав він.

  • Ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.
  • 9 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти.

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Новини
Україна
Запоріжжя
ООН
російська армія
окупанти
Запорізька АЕС
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