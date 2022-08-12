Позиції ООН та України щодо ситуації на ЗАЕС збігаються, - директор Центру досліджень енергетики Харченко
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що в ООН зайняли правильну позицію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, вимагаючи повної демілітаризації станції
Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо".
"Поки на Запорізькій АЕС залишаються російські війська та техніка, загроза пошкодження енергоблоків нікуди не зникне. І тут слід визнати, що ООН зайняла дуже правильну та конструктивну позицію щодо цієї ситуації. Позиція ООН збігається з найкращими інтересами України.Оскільки ООН та Україна вимагають повної демілітаризації Запорізької АЕС", - пояснив Харченко
Експерт наголосив, що тільки після демілітаризації ЗАЕС, міжнародні спостерігачі можуть відвідати станцію.
"Військовим Росії потрібно покинути Запорізьку АЕС. Тільки після цього є сенс місії МАГАТЕ та міжнародним спостерігачам там знаходитись. Вони зможуть контролювати технічний стан ЗАЕС та констатувати загрозу терактів, чи навпаки", - додав він.
- Ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.
- 9 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти.
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