Позиції ООН та України щодо ситуації на ЗАЕС збігаються, - директор Центру досліджень енергетики Харченко

Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо".



"Поки на Запорізькій АЕС залишаються російські війська та техніка, загроза пошкодження енергоблоків нікуди не зникне. І тут слід визнати, що ООН зайняла дуже правильну та конструктивну позицію щодо цієї ситуації. Позиція ООН збігається з найкращими інтересами України.Оскільки ООН та Україна вимагають повної демілітаризації Запорізької АЕС", - пояснив Харченко



Експерт наголосив, що тільки після демілітаризації ЗАЕС, міжнародні спостерігачі можуть відвідати станцію.



"Військовим Росії потрібно покинути Запорізьку АЕС. Тільки після цього є сенс місії МАГАТЕ та міжнародним спостерігачам там знаходитись. Вони зможуть контролювати технічний стан ЗАЕС та констатувати загрозу терактів, чи навпаки", - додав він.

Ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.

9 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти.

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