Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція - це позиція, з якою ми можемо працювати", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що така сама ситуація була з Іраном, доки вони не поставили Росії дрони.

"У нас була така сама ситуація, наприклад, з Іраном, доки вони нам зрадницьки не вдарили в спину й не поставили Росії дрони, хоча переконували на всіх рівнях, офіційно, що цього не буде, тому що цього не буде ніколи", - зазначив він.

Водночас Кулеба попередив, що якщо Китай десь підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини України та Китаю.

Кулеба вважає, що у відносинах України з Індією та Китаєм не вистачає одного елемента - це регулярного контакту лідерів.

МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів.

Голова МЗС Китаю Ван Ї наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

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