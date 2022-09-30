Позиція Китаю вигідна Україні, – Кулеба
Нинішня позиція Китаю вигідна Україні, така сама ситуація була з Іраном, доки вони зрадницьки не вдарили Україні в спину і не поставили Росії дрони
Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція - це позиція, з якою ми можемо працювати", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що така сама ситуація була з Іраном, доки вони не поставили Росії дрони.
"У нас була така сама ситуація, наприклад, з Іраном, доки вони нам зрадницьки не вдарили в спину й не поставили Росії дрони, хоча переконували на всіх рівнях, офіційно, що цього не буде, тому що цього не буде ніколи", - зазначив він.
Водночас Кулеба попередив, що якщо Китай десь підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини України та Китаю.
Кулеба вважає, що у відносинах України з Індією та Китаєм не вистачає одного елемента - це регулярного контакту лідерів.
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