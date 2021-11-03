Познайомити в’язнів з мистецтвом: в Італії злочинці працюватимуть в закладах культури

Про це повідомляє агенція ANSI.



"Їм (злочинцям - Ред.) запропонують шанс на виправлення, а точніше громадські роботи у культурних закладах, серед яких Королівський палац у Казерті, Національна пінакотека у Болоньї та Палаццо Дукале у Мантуї, а також бібліотеки та архіви", - йдеться у повідомленні.



Відтепер злочинці, яких позбавили волі строком до 4 років, працюючи в культурних закладах, зменшуватимуть собі термін ув'язнення. Цей експеримент проводитимуть із людьми, які вчинили крадіжку, пошкодження культурних цінностей, неправомірну смерть, тілесні ушкодження, травми на дорозі. Зазначається, що таким чином злочинців не лише каратимуть, а й виховуватимуть.



Меморандум підписали міністр культури Італії Даріо Франческіні та міністр юстиції Марта Картаб’я. Вони сподіваються, що до такої ініціативи приєднаються й інші міністерства.



Зараз в Італії таких ув'язнених - 23,7 тис. Для них відкриються 52 культурні об’єкти.



За першою угодою долучитися до культури й мистецтва зможуть 102 особи.



"Познайомити в’язнів з мистецтвом - це акт великої цивілізації", - сказала Картаб'я.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція затримала злочинців, які збували наркотики на 1,5 млн грн щомісяця.

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