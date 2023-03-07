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OPINION

Познер у білому пальті

Ігор Гулик
7 березня, 2023 вiвторок
20:07
Погляд Ігор Гулик

Мабуть, у роспропаганди геть закінчився ресурс, якщо вони послуговуються вже такими динозаврами ще совєтської "журналістики" як Володимир Познер

Молодь, звісно, мало знає, хто то такий, ну, хіба чула краєм вуха. А колись Познер (вихрещений Владімір Жеральд Дмітрій Дюбуа-Нібуайє) був стовпом комуністичного телебачення, чи не єдиним ведучим перших телемостів між СРСР та США на пару зі знаменитим Філом Донах'ю.

Поза тим, Познер був штатним працівником КГБ, як, зрештою, і його батько, біографію якого можна взяти за основу авантюрного роману, у якому ймовірний автор знайде повний арсенал пристосуванства, зрад та мімікрії, аби лише втриматися під сонцем.

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З початком російської агресії в Україну Познер сидів тихо десь у Штатах і мав на те причини. Бо довоєнні його висловлювання аж ніяк не додали б "шарму" цьому на позір вишуканому інтелектуалу, "краснобаю та баламуту" (за Висоцьким)

Та біс з ним, з минулим Володимира Познера. Звідти нам важливий лише отой момент співпраці з "конторою", який ріднить нашого "героя" з воєнним злочинцем, чинним президентом ерефії Володимиром Путіним. З початком російської агресії в Україну Познер сидів тихо десь у Штатах і мав на те причини. Бо довоєнні його висловлювання аж ніяк не додали б "шарму" цьому на позір вишуканому інтелектуалу, "краснобаю та баламуту" (за Висоцьким). "Я гадаю, що головне досягнення Путіна – це те, що він все ж зібрав Росію докупи… Нині ігнорувати Росію ніяк не можна", - казав він за пів року до того, як "не ігнорована ніким, зібрана докупи" Московія вдерлася в Україну.

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Познер знав, що каже, зазнавши ганьби у Тбілісі, де, як виявилося, ніхто не зважав на його "росіянськість", і де громадяни закидали "зірку" тухлими яйцями. І правильно зробили, бо як інакше чинити з людиною, яка відверто підтримала путінську анексію грузинських територій.

Зараз Познер вирішив одягнути біле пальто. Але крізь нього так і лізуть, мов шило з мішка, кагебешно-ефесбешні наративи

А зараз Познер вирішив одягнути біле пальто. Але крізь нього так і лізуть, мов шило з мішка, кагебешно-ефесбешні наративи. По-перше, "журналіст" виступав на онлайн платформі феміністсько-пацифістської (читай – лівацької) організації Code Pink, яка вважає, що український Майдан був "переворотом з метою нав'язати Україні антиросійський і проамериканський режим". І 88-річний кагебіст цілком виправдав сподівання організаторів. Війну в Україні, за його словами, спричинили Захід і США, який Путін "попереджав", "а вони клацали ведмедя по носі кілька разів, сподіваючись, що він потрапить у пастку, яку називають Україною". Важливою причиною дій Путіна є те, що він не хоче, щоб Україна вступила до НАТО".

Після таких "висновків" Познер знову ховається у біле пальто: "Чи згоден я з Путіним, не має значення. Важливими є факти. Але я вважаю, що м'яч на стороні США, тому що Зеленський залежить на 100% від США".

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Ба більше, відтак "журналістський гуру" нещадно розкритикував кремлівських пропагандистів. Мовляв, йому "соромно за мою професію, мені соромно за те, що роблять, за брехню, яка представляється як правда, за пропаганду у найгіршому значенні слова. Я не мушу це говорити, але скажу. Я атеїст, але якщо є пекло, то журналісти туди потраплять".

Путін же обіцяв усім росіянам, — мабуть, і пропагандистам теж, — ядерний рай. І навряд чи Познеру з руки критикувати тих, кого він сам навчав у приватній школі журналістики, заснованій ним же і керованій його другою дружиною

Та ні, — Путін же обіцяв усім росіянам, — мабуть, і пропагандистам теж, — ядерний рай. І навряд чи Познеру з руки критикувати тих, кого він сам навчав у приватній школі журналістики, заснованій ним же і керованій його другою дружиною. Наскільки популярним був цей заклад, свідчить бодай те, що для спорудження нового корпусу познерівської школи мерія Москви вирішила знести історичну споруду.

Мотиви Познера є більш ніж прозорими. З одного боку, він розраховує, що хтось повірить у його новий імідж "дисидента" (Перший канал з початком війни в Україні закрив його програму). Розрахунок хибний, хоча б тому, що у середовищі "хароших рускіх" чудово знають кредитну історію цього "героя". Ігор Ейдман колись написав, що "ця людина – символ інтелектуальної корупції. Познер корумпований ліберал, він все життя люто ненавидить авторитарну чекістську дуболомну владу, якій, однак, вірою та правдою служить заради грошей і привілеїв".

Познерівська хронічна меркантильність штовхає його до публічності, до створення враження впливовості та потрібності у постпутінському світі. Антизахідна риторика Познера і його імперська "зверхність" у ставленні до України свідчать про ілюзорну надію на те, що ФСБ після бункерного діда приведе до влади їхню ж людину

От саме ця познерівська хронічна меркантильність штовхає його до публічності, до створення враження впливовості та потрібності у постпутінському світі. Антизахідна риторика Познера і його імперська "зверхність" у ставленні до України свідчать про ілюзорну надію на те, що ФСБ після бункерного діда приведе до влади їхню ж людину. Що світ заплющить очі на геноцид, коєний в Україні усіма учасниками кремлівської ОЗУ з пропагандистами включно.

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Але "біле пальто", у яке вбрався Познер, — все у плямах української крові. Її не змиє ні ліберальна риторика, ні специфічний імперський інтелектуалізм. До слова, акурат того дня, коли напівзабутий пропагандист вправлявся у своїх "ізмишлєніях", його ж колеги (і, точно, учні) виклали у мережу відео  з розстрілом українського полоненого. І передсмертне "Слава Україні!" стало попереднім вироком Росії.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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