Буча шокувала світ. На якийсь час російські ЗМІ та агенти впливу були просто винесені зі світового медіапростору цією трагедією. Але ніщо не триває вічно. Буча вже призабута. Призабуті Маріуполь, Краматорськ, Кременчуг, Вінниця. Призабуті вбиті та покалічені українські діти.

Забуто, що саме Росія напала на Україну. Для світу зараз війна — це просто війна, де погані обидві сторони, бо обидві вбивають. І це шанс російської пропаганди.

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Московські пропаг*ндони мають велетенський досвід створення та поширення фейків. Вони чудово вміють в емоції. Для пропаганди московити не зупиняться ні перед чим. І якщо їм треба вбита дитина в кадрі, вона там буде. За будь-яку ціну. Ви ж розумієте, що це значить?

Московські пропаг*ндони мають велетенський досвід створення та поширення фейків. Вони чудово вміють в емоції. Для пропаганди московити не зупиняться ні перед чим. І якщо їм треба вбита дитина в кадрі, вона там буде. За будь-яку ціну

Зараз для української пропаганди критично важливо знімати не фільми Комарова, який молодець наш президент, а фільми про справжню війну. Про біль біженців, героїзм на фронті, втрати цивільних.

Заходу треба весь час нагадувати, хто напав. Через кого почалася і триває війна. Чия територія окупована. Це величезна і дуже відповідальна робота. І це має бути робота в першу чергу держави Україна, за державний кошт. Зараз цієї роботи практично нема. Те що є – це західні ЗМІ та волонтери на голому ентузіазмі.

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Заходу треба весь час нагадувати, хто напав. Через кого почалася і триває війна. Чия територія окупована. Це величезна і дуже відповідальна робота

А московська пропаганда отямилася і знову функціонує максимально ефективно.

І якщо через деякий час в Європі зміниться відношення до війни й німцям та французам знову стане "не все так однозначно" і ми втратимо підтримку, в цього явища буде причина. Звати цю причину Олександр Ткаченко і Михайло Подоляк, які визначають інформаційну політику України. Вірніше, неполітику.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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