Я теж повинен долучитися до ср*чу про Іво Бобула й аніме-війну. Але якщо Бобул — це бульбашка, то нова "псевдо ПВК" може мати серйозні наслідки. І це при тому, що зараз – це також бульбашка.

Що стосується Бобула: ще ніколи у своєму довгому творчому житті Іво не був такий популярний. Ні тоді, коли став довіреною особою Кучми на виборах 1999 року, ні тоді, коли 2018-го розповів, що Янукович був хорошою людиною. Немає навіть тоді, коли на всіх афішах ми бачили Бобула у супроводі Лілії Сандулеси, а у Чернівцях був жарт:

– Що робить Бобул на сцені?

- Збирає гроші Лілії на сандулеси.

З такими темпами розкрутки він може стати крутішим за Степана Гігу.

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Жодної підпільної масової субкультури немає. Була тупість російських силовиків, які самі себе злякали та почали чинити жорсткі наїзди на молодь. Паралельно ми маємо знати одну річ: росіяни вже кілька місяців не вигадують нових ІПСО. Вони тупо дзеркалять: якщо на території РФ щось працює, вони намагаються відобразити у нас.

А тепер про аніме-війни. І тут все серйозніше. Я одразу скажу, що я не дуже вірю у створену росіянами ІПСО. Моя версія всього, що відбувається, зводиться до наступних тез. Насамперед ніякої підпільної масової субкультури немає. Була тупість російських силовиків, які самі себе злякали та почали чинити жорсткі наїзди на молодь. Паралельно ми маємо знати одну річ: росіяни вже кілька місяців не вигадують нових ІПСО. Вони тупо дзеркалять: якщо на території РФ щось працює, вони намагаються відобразити у нас. Групи аніме справді є і в нас, і у РФ, і в Білорусі і т.д. Технологію синього кита було відпрацьовано. Зараз є спроби все це реанімувати та масштабувати, хоча повторюся: на мою думку, ще 2-3 дні тому жодної організованої розгалуженої групи не існувало. Отже, за 2-3 дні вона не може стати супер-масовою.

А тепер про загрози. Головна (можливо, і єдина) – це розгойдування теми поліція (силовики) проти молоді. Зараз, я майже впевнений, що безболісно вдасться втихомирити ситуацію, хоча ексцеси виконавців ніхто не скасовував. Але росіяни ясно розуміють: ця тема може зайти до молодіжних мас (не обов'язково лише аніме-групи). І вони намагатимуться це робити. На тлі того, що, згідно з нашим дослідженням, саме молодь 18-35 найгірше почувається в психоемоційному стані, це може становити серйозну небезпеку дестабілізації ситуації.

І тут методами 70-80-х років, коли потрібно хапати всіх, хто носить довге волосся, не обійдешся. Тут має бути чітка скоординована робота різних підрозділів спецслужб. Але для початку треба зрозуміти: це лише перша випадкова хвиля у цій темі.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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