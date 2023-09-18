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ППО України збила 17 російських ракет та 18 дронів

18 вересня, 2023 понедiлок
08:32
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну ударними БпЛА "Shahed-136/131" та крилатими ракетами типу Х-101/Х-555/Х-55

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Там зазначили, що "шахеди" летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – окупований Крим. 

"Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", - йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

"Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - підсумували військові.

  • 18 вересня російські літаки здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи лунали у Хмельницькій області - працювала протиповітряна оборона.
ППО
російська армія
ЗСУ
Військові новини
ракетний удар
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