ППО України збила 17 російських ракет та 18 дронів
У ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну ударними БпЛА "Shahed-136/131" та крилатими ракетами типу Х-101/Х-555/Х-55
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.
Там зазначили, що "шахеди" летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – окупований Крим.
"Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", - йдеться у повідомленні.
У ПС додали, що пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.
"Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - підсумували військові.
- 18 вересня російські літаки здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи лунали у Хмельницькій області - працювала протиповітряна оборона.
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