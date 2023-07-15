ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
У суботу, 15 липня, українські воїни знищили три російських безпілотники в Херсонській області
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
"Знову результативна бойова робота воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади, які 15 липня 2023 року знищили 2 російських ударних БПЛА "Ланцет", - пише командування.
Іншими силами та засобами ППО (протиповітряної оборони) ПК "Південь" також знищено розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".
- У суботу, 15 липня, під час спроби самостійно розібрати боєприпас загинув 59-річний мешканець Херсона.
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