Практично 85% усіх тіл у Бучі, які піднімають з братських могил, чи індивідуальних поховань – з отворами від куль
Міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив, що практично 85% усіх загиблих, яких знаходять, чи піднімають з могил у місті - з отворами від куль
Про це Федорук повідомив в етері національного телемарафону.
"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від куль. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося у Бучі", - сказав мер Анатолій Федорук.
Ймовірно, що у п'ятницю завершаться роботи з вилучення тіл загиблих мешканців Бучі, яких поховали на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного.
"Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути", – сказав Федорук.
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