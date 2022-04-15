Практично 85% усіх тіл у Бучі, які піднімають з братських могил, чи індивідуальних поховань – з отворами від куль

Про це Федорук повідомив в етері національного телемарафону.



"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від куль. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося у Бучі", - сказав мер Анатолій Федорук.



Ймовірно, що у п'ятницю завершаться роботи з вилучення тіл загиблих мешканців Бучі, яких поховали на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного.



"Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути", – сказав Федорук.

За 9 днів роботи дорожників та Київщині вдалося очистити основні маршрути, зруйновані та захаращені російськими окупантами.