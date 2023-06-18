Практично щодня у Бердянську відбувається щось не зрозуміле для росіян, - заступник очільника райради
Робота Руху спротиву в окупованому Бердянську Запорізької області дуже підтримує місцевих - майже щодня відбувається щось не зрозуміле для росіян
Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у етері Еспресо.
"Певний час у людей в окупації була така риторика - ніби про них забули, України немає, вона далеко. Станом на зараз, ця риторика абсолютно змінилася, бо практично щодня відбувається щось не зрозуміле. Наприклад, автоматні черги і постріли - незрозуміло з якого приводу. Спалена або підірвана машина. Вчора у порту горіло щось активно. Щодня щось відбувається. У них авіація активна - постійно облітають територію гелікоптери. Це незрозуміло і місцевим, і росіянам", - сказав він.
Дудукалов додав, що попри тотальний контроль над територією, у росіян там проблем все більше і більше.
"Приємно розуміти, що саме в тилу все це відбувається. Рух спротиву або люди, які вчиняють такі акції, - це герої, про яких ми, може, й не дізнаємося, як їх звати. Це герої, які ризикують усім, що в них є, - життям і здоров'ям заради того, щоб повертати Україну на окуповану територію. Це дуже підтримує місцевих", - підсумував чиновник.
- 13 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти активізували рух через місто з Бердянського напрямку.
- Станом на вечір п'ятниці, 16 червня, відомо, що українські захисники на півдні ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках - зокрема на Бердянському.
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