Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у етері Еспресо.

"Певний час у людей в окупації була така риторика - ніби про них забули, України немає, вона далеко. Станом на зараз, ця риторика абсолютно змінилася, бо практично щодня відбувається щось не зрозуміле. Наприклад, автоматні черги і постріли - незрозуміло з якого приводу. Спалена або підірвана машина. Вчора у порту горіло щось активно. Щодня щось відбувається. У них авіація активна - постійно облітають територію гелікоптери. Це незрозуміло і місцевим, і росіянам", - сказав він.

Дудукалов додав, що попри тотальний контроль над територією, у росіян там проблем все більше і більше.

"Приємно розуміти, що саме в тилу все це відбувається. Рух спротиву або люди, які вчиняють такі акції, - це герої, про яких ми, може, й не дізнаємося, як їх звати. Це герої, які ризикують усім, що в них є, - життям і здоров'ям заради того, щоб повертати Україну на окуповану територію. Це дуже підтримує місцевих", - підсумував чиновник.