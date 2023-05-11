Про це повідомив народний депутат України Олександр Маріковський.

"У руках Генерала Кирила Буданова саме цей прапор, за крадіжку якого росіянин відгріб по мордяці. Тепер підпис Буданова додасть символізму та додаткової значущості нашому Українському символу", – написав він у facebook і розмістив світлину з Будановим.

Маріковський додав, що прапор передадуть на благодійність, наразі попередньо погоджують умови з United24.

Передісторія

4 травня на саміті Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) у Туреччині виник конфлікт між делегаціями України і РФ. Під час виступу депутатка держдуми від "Єдиної Росії" Ольга Тімофєєва почепила на піджак "георгіївську стрічку". Українські депутати спробували розгорнути національні прапори за її спиною, а члени російської делегації хотіли запобігти діям українців. Згодом у кулуарах заходу виникла бійка за участі українського депутата Олександра Маріковського через український прапор. нардепу довелося "відвойовувати" стяг у представника Росії, який вирвав його з рук українського парламентарія.